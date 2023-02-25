Как сварить картофель за 5 минут: сможете забыть о вечерах, проведенных за плитой

Простые советы помогут быстро сварить картофель в кастрюле и микроволновой печи, и вам больше не придется проводить на кухне очень много времени.

Картофель можно приготовить за 5 минут простыми способами/ ua.depositphotos.com, pixabay.com

Поскольку готовить приходится чуть ли не ежедневно, то каждой хозяйке хочется, чтобы на это тратилось как можно меньше времени. Многие кухонные процессы можно упростить, например, используя современную технику. Но есть еще ряд довольно простых лайфхаков, о которых многие не догадываются. Эти советы хоть и просты, но могут существенно сэкономить время. Например, с помощью простых секретов можно очень быстро сварить картошку в мундире.

Главред расскажет о двух способах, как сделать так, чтобы картошка сварилась быстрее. Первый из них – с применением кухонной техники, второй – просто в кастрюле, используя малоизвестный секрет.

Способ 1

Этот метод приготовления подойдет вам, если у вас есть микроволновая печь. Нужно подобрать примерно одинаковые по размерам картофелины, чтобы они могли равномерно провариться во время готовки. Помыть их в воде.

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Далее взять сосуд, который изготовлен из материала, разрешенного для использования в микроволновке. В него положить целые непочищенные картофелины. На дно емкости налить небольшое количество воды, чтобы она чуточку закрывала лишь нижнюю часть картофеля.

Сосуд закрыть либо крышкой, если она есть, либо пищевой пленкой. Далее отправить готовиться в микроволновку при максимальной мощности на 5-7 минут. Если у вас не очень мощная микроволновка или картофелины очень большие, может потребоваться максимум 10 минут.

После приготовления горячий картофель нужно переложить в холодную воду на несколько минут, чтобы он остыл. Долго там его держать не стоит, ведь в таком случае он станет не очень вкусным.

Все действия с горячим картофелем нужно выполнять осторожно, чтобы не обжечься.

Способ 2

Залить в сосуд 1 л воды и добавить 350 г соли. Для такого способа нужно выбирать картофель без повреждений на кожуре, чтобы соль не просачивалась внутрь.

Большое количество соли поможет картофелю свариться быстрее. Всего на это уйдет от 10 минут. Картофель во время варки нужно время от времени перемешивать.

Готовые картофелины будут покрыты соляным налетом, который во время употребления продукта или использования его в салаты нужно будет снять. Но сам картофель не должен получиться соленым при условии, что на его поверхности перед приготовлением не будет порезов и повреждений.

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