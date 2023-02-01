Как сушить вещи, чтобы не навредить здоровью и квартире: простые способы, о которых вы не знали

Расскажем, насколько вредно сушить белье в квартире и какими могут быть последствия.

Почему нельзя сушить вещи в квартире / ua.depositphotos.com

Чистая постель и одежда – результат регулярных стирок и глажки белья. Однако процесс сушки белья имеет несколько особенностей и даже таит опасности, поэтому нужно знать, почему нельзя сушить вещи в квартире и где для этого наилучшее место. Особенно актуальны эти вопросы зимой, так как на балконе вещи не высохнут из-за низкой температуры.

Сушка белья: главные опасности

Большинство людей живут в городских квартирах, поэтому постиранные вещи сушат в ванной или в комнате на специальной сушилке. Оказывается, этого делать нельзя, так как процесс способствует развитию опасных микроорганизмов. Ответов на вопрос, почему нельзя сушить вещи в комнате несколько:

Повышается влажность воздуха. Влага с мокрого белья испаряется и смешивается с теплым воздухом, что создает благоприятные условия для развития грибков и плесени, которые могут со временем "оккупировать" стены и мебель. Если развесить стирку в ванной, то на стенах очень быстро появится грибок, так как в этом помещении плохая циркуляция воздуха. Нельзя сушить вещи в квартире еще и потому, что вместе с влагой в воздух попадают частицы моющих средств, используемых для стирки. В большинство стиральных порошков входят поверхностно-активные вещества (ПАВ), фосфаты, которые вызывают аллергические реакции, снижение иммунитета и многие другие. Появление неприятного запаха у белья – это еще одна причина, почему нельзя сушить белье в квартире. Отсутствие циркуляции воздуха приводит к появлению кислого "аромата", который не перебивают даже кондиционеры.

С учетом всех перечисленных неприятностей, появляется вопрос о том, где лучше сушить белье в квартире. Особенно актуален этот вопрос зимой, когда балкон не поможет.

Где и как сушить белье в квартире

Постиранные вещи лучше сушить на балконе до того момента, пока они не станут влажными. Досушить их можно на батарее или на полотенцесушителе в ванной. Если балкона нет, то процесс сушки переносится в комнату на раскладную сушилку. При этом нужно открыть окно в положение проветривания, чтобы в помещении циркулировал воздух.

Отвечая на вопрос, как сушить белье в квартире или в комнате, где спит ребенок, нужно учитывать, что влажность воздуха не должна превышать допустимые показатели – 30-40%, а также лучше не развешивать стирку на ночь. В течение дня можно проветрить помещение, а до вечера воздух уже не будет влажным.

Еще одним вариантом является сушка белья в ванной, как это, чаще всего, бывает. Чтобы не появился затхлый запах у любимых вещей, нужно оставить открытой дверь. Если есть вытяжка в вентиляции, ее можно включить на время, пока сохнут вещи. Во всех этих случаях можно использовать вентилятор, который ускорит движение воздуха и поможет высушить белье.

Как сушить белье в квартире: меры безопасности

Чтобы исключить все негативные факторы сушки белья в квартире, нужно выполнить ряд простых приемов:

использование порошков и жидкостей для стирки, которые не содержат фосфатов или ПАВ;

чаще проветривать комнату, в которой сушится белье;

сушить белье в помещениях, где постоянно не находятся люди – коридор, одна из комнат, которой меньше всего пользуются.

Таким образом, сушка белья в квартире – вред, но при отсутствии других возможностей это превращается в вынужденную меру. Поэтому стоит выбрать методы, снижающие риски для здоровья и развесить стирку в помещении.