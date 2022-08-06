Как сушить лук на зиму: главные правила и полезные советы

Как правильно хранить лук после уборки / ua.depositphotos.com

Практически на каждом огороде и дачном участке можно встретить грядку с луком. Растение любят за неприхотливость и множество полезных свойств. Он также незаменим при приготовлении огромного количества блюд в разных кухнях народов мира.

При этом при правильной обработке лук может приносить пользу и становиться постоянным ингредиентом на столе практически круглый год. Однако для того, чтобы правильно засушить лук на зиму следует соблюдать ряд нехитрых правил.

Как правильно сушить лук на зиму

Подойдите к процессу скрупулёзно, тогда всю зиму вас будет радовать ароматный ингредиент на столе. Для этого тщательно просушить лук, а также удалить все ненужное (перья и корешки). Важно знать, что для высушивания лука на свежем воздухе необходимо подержать его на солнце:

сделайте из лука одинарный слой солнце;

для одинакового высушивания постоянно переворачивайте головки;

после этого луковицы уберите в хорошо проветриваемое помещение;

сложите высушенный лук в сетки, или оборудуйте подвесное хранение под потолком (в пучках или "косах").

Помните, что процесс сушки сбережет головки лука от гнили.

Срок сушки составляет примерно 2 недели.

Сушка лука на зиму в домашних условиях

Если у вас нет возможности просушить лук на зиму под открытым небом, не отчаивайтесь. Уже известно множество способов, как это можно сделать в помещении. Также в этом вам помогут обычные бытовые приборы. Вначале вымойте и просушите лук. Затем нарежьте его как больше нравится (кольцами, полукольцами или кубиками). Однако старайтесь, чтобы толщина получившихся кусочков не была 3–5 мм. Помните, по результату высушивания килограмма свежего у вас выйдет на выходе до120 грамм сушёного. Остальное в луке это была вода.

Можно ли сушить лук на солнце / Фото pixabay.com

Как сушить зеленый лук в духовке

Духовку разогрейте до температуры не более +60°С. На место, где будет сушиться лук, постелите пергаментную бумагу. Противень застелить пергаментом и выложить на него лук, после чего поместить его в разогретую духовку. Сушка репчатого лука проходит за 5-6 часов, а зеленого всего за 3-4. При этом створку духовки плотно закрывать не обязательно.

Как сушить лук в электросушилке

Для просушивания лука выставьте электроприбор на температуру не выше +65°С. Длительность процесса сушки не должна превышать семи часов. При этом не стоит плотно закрывать крышку электросушилки в ходе процесса сушки лука. Некоторые советуют перед высушиванием прокипятить нарезанный лук, но не более 3–4 минут.

Как сушить лук в сырую погоду?

Важно помнить о том, что сушить лук можно даже при сырой погоде. Для этого выберите сухое место и выложите лук по земле или на мешковине. Особенно важно соблюдать правило – складывать лук в один слой и не забывать постоянно переворачивать. Так обеспечите равномерное просыхание лука. Добавим, что при сушке на воздухе на ночь лук не забудьте занести в сухое помещение.

Как сушить лук в домашних условиях / Скриншот

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