Как сушить грецкие орехи: "железные" правила, о которых нельзя забывать

Как быстро высушить орехи - главные лайфхаки и неожиданные способы.
Осень – пора сбора урожая грецких орехов на дачных делянках и в приусадебных хозяйствах. При этом погодные условия вносят свои коррективы – влажная погода делает плоды орехов мокрыми, что ставит под угрозу старания дачников и огородников.
Как правильно сушить грецкие орехи в духовке
Начните с самого простого – отбора наиболее зрелых орехов.
Порядок действий:
- внимательно переберите все орехи отберите наиболее дозревшие;
- если необходимо счистите с плодов грязь или остатки кожуры;
- наиболее подходящие для сушки орехи выложите на противень и поместите в духовку;
- сначала нагрейте духовку до 45°С, однако дверцу духового шкафа держите слегка приоткрытой для притока свежего воздуха;
- через некоторое время повысьте температуру примерно до 70°С (жар в духовке не должен превышать 90°С);
- время сушки грецких орехов в духовке занимает 2-3 часа;
- вынуть орехи из духовки и оставить на воздухе до полного остывания.
Как сушить грецкие орехи после замачивания
Отберите орехи, которые будете обрабатывать и помесите в емкость. Затем залейте чистой водой. Оставьте орехи в воде на некоторый промежуток времени (до 12 часов).
После этого слейте воду, в которой отстаивались грецкие орехи. Промойте плоды холодной водой. Затем выложите орехи на бумажное полотенце и оставьте на время (до часа), до полного просыхания.
Как сушить грецкие орехи без духовки
Если у вас нет доступа к духовке и необходимо срочно просушить грецкие орехи, выход есть. Плоды можно высушить в домашних условиях. Для этого предварительно необходимо удалить скорлупу: орехи расколоть, вынуть ядра и при необходимости очистить от перепонок. После этого разложите их на решетке и поставьте в месте, куда попадают лучи солнца. Для просыхания плодов орехов таким способом необходимо 2-3 дня.
Способы обеззараживания очищенных плодов
Промывка теплой водой:
- очищенные плоды грецких орехов необходимо промыть теплой водой (однако не стоит использовать кипяток);
- достаньте мытые орехи из воды (лучше использовать шумовку, чтобы грязь не попала на очищенные плоды);
- промытые ядра разложите на полотенце и оставьте на просушку.
Промывка с прокаливанием:
- очищенные ядра грецких орехов промойте холодной водой;
- затем разложите на полотенце и просушите;
- высушенные плоды прокалить на сковородке в течении 5 минут (масло добавлять не надо).
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