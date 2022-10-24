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Как сушить грецкие орехи: "железные" правила, о которых нельзя забывать

24 октября 2022, 08:30

Как быстро высушить орехи - главные лайфхаки и неожиданные способы.

еда_орехи_Ореховый спас
Как мыть и сушить грецкие орехи / 1zoom.ru

Осень – пора сбора урожая грецких орехов на дачных делянках и в приусадебных хозяйствах. При этом погодные условия вносят свои коррективы – влажная погода делает плоды орехов мокрыми, что ставит под угрозу старания дачников и огородников.

Как правильно сушить грецкие орехи в духовке

Начните с самого простого – отбора наиболее зрелых орехов.

Порядок действий:

  • внимательно переберите все орехи отберите наиболее дозревшие;
  • если необходимо счистите с плодов грязь или остатки кожуры;
  • наиболее подходящие для сушки орехи выложите на противень и поместите в духовку;
  • сначала нагрейте духовку до 45°С, однако дверцу духового шкафа держите слегка приоткрытой для притока свежего воздуха;
  • через некоторое время повысьте температуру примерно до 70°С (жар в духовке не должен превышать 90°С);
  • время сушки грецких орехов в духовке занимает 2-3 часа;
  • вынуть орехи из духовки и оставить на воздухе до полного остывания.

Как сушить грецкие орехи после замачивания

Отберите орехи, которые будете обрабатывать и помесите в емкость. Затем залейте чистой водой. Оставьте орехи в воде на некоторый промежуток времени (до 12 часов).

После этого слейте воду, в которой отстаивались грецкие орехи. Промойте плоды холодной водой. Затем выложите орехи на бумажное полотенце и оставьте на время (до часа), до полного просыхания.

Как сушить грецкие орехи без духовки

Если у вас нет доступа к духовке и необходимо срочно просушить грецкие орехи, выход есть. Плоды можно высушить в домашних условиях. Для этого предварительно необходимо удалить скорлупу: орехи расколоть, вынуть ядра и при необходимости очистить от перепонок. После этого разложите их на решетке и поставьте в месте, куда попадают лучи солнца. Для просыхания плодов орехов таким способом необходимо 2-3 дня.

Способы обеззараживания очищенных плодов

Промывка теплой водой:

  • очищенные плоды грецких орехов необходимо промыть теплой водой (однако не стоит использовать кипяток);
  • достаньте мытые орехи из воды (лучше использовать шумовку, чтобы грязь не попала на очищенные плоды);
  • промытые ядра разложите на полотенце и оставьте на просушку.

Промывка с прокаливанием:

  • очищенные ядра грецких орехов промойте холодной водой;
  • затем разложите на полотенце и просушите;
  • высушенные плоды прокалить на сковородке в течении 5 минут (масло добавлять не надо).

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