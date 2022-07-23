Как стирать вещи, чтобы они приятно пахли и чем освежить одежду: секреты хозяйкам

Как стирать вещи, чтобы они вкусно пахли / ua.depositphotos.com, pixabay.com

Иногда хозяйки жалуются на то, что после стирки вещи продолжают неприятно пахнуть, а ведь так как хочется наслаждаться ароматом чистой одеждой. Главред разбирался, как освежить вещи, чтобы они вкусно пахли после стирки и радовали окружающих.

Как стирать вещи, чтобы они вкусно пахли

Вот несколько советов, которые помогут вам всегда доставать со стиралки вещи с приятным запахом:

Добавляйте в машинку специальный ароматизированный порошок или эфирные масла. Не стоит превышать дозировку, которая указана на упаковке средства, ведь его избыток может оставаться на вещах и неприятно пахнуть. Если выбирается не "химию", а натуральные эфирные масла, добавляйте в машинку по 15 капель перед последним полосканием. Рекомендуем попробовать смешивать различные эфирные масла, так можно получить замечательный аромат.

Доставайте вещи из машинки сразу же после стирки. Не допускайте, чтоб одежда долго лежала в стиралке, сразу развешивайте ее или помещайте в машинку для сушки. Если вы все же забыли вовремя вытащить белье и в стиралке образовалась плесень, убрать ее можно при помощи белого уксуса.

Раз в полгода обязательно стоит проводит чистку машинки – для это в дозатор залейте до литра белого уксуса и запустите цикл стирки на максимальной температуре. После этого насыпьте стакан соды и еще раз включите стирку. Далее нужно тщательно протереть барабан микрофиброй и высушить его.

Если не пользуетесь стиралкой – не забывайте оставлять открытым загрузочный люк для предотвращения появления грибка и неприятного запаха.

Чем освежить вещи в шкафу / ua.depositphotos.com

Как освежить постельное белье в шкафу и что положить для запаха

Чтоб одежда и постельное белье в шкафу долго сохраняло приятный аромат, рекомендуем:

Использовать специальные средства – ароматические мешочки и полоски с различными ароматами трав, пряностей и цветов

Нанесите на ватный диск несколько капель эфирного масла и положите его в шкаф, подойдут для предания приятного аромата и бомбочки для ванн.

Разбрызгайте в шкафу освежитель воздуха

Для устранения неприятного запаха в шкафу подойдет обычная сода – насыпьте ее в небольшой пакетик и поставьте на нижнюю полку комода.

Используйте сухие духи для белья или дезодорант для одежды

Для того, чтобы предотвратить появление неприятных запахов на одежде рекомендуем ежедневно поддерживать в доме чистоту, не курить в помещении, а также раздельно складывать грязное и чистое белье, почаще проветривать одежду.

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