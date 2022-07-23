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Как стирать вещи, чтобы они приятно пахли и чем освежить одежду: секреты хозяйкам

23 июля 2022, 17:21

Как стирать вещи, чтобы они приятно пахли и чем освежить вещи в шкафу - Главред собрал ценные советы.

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Как стирать вещи, чтобы они вкусно пахли / ua.depositphotos.com, pixabay.com

Иногда хозяйки жалуются на то, что после стирки вещи продолжают неприятно пахнуть, а ведь так как хочется наслаждаться ароматом чистой одеждой. Главред разбирался, как освежить вещи, чтобы они вкусно пахли после стирки и радовали окружающих.

Как стирать вещи, чтобы они вкусно пахли

Вот несколько советов, которые помогут вам всегда доставать со стиралки вещи с приятным запахом:

  • Добавляйте в машинку специальный ароматизированный порошок или эфирные масла. Не стоит превышать дозировку, которая указана на упаковке средства, ведь его избыток может оставаться на вещах и неприятно пахнуть. Если выбирается не "химию", а натуральные эфирные масла, добавляйте в машинку по 15 капель перед последним полосканием. Рекомендуем попробовать смешивать различные эфирные масла, так можно получить замечательный аромат.
  • Доставайте вещи из машинки сразу же после стирки. Не допускайте, чтоб одежда долго лежала в стиралке, сразу развешивайте ее или помещайте в машинку для сушки. Если вы все же забыли вовремя вытащить белье и в стиралке образовалась плесень, убрать ее можно при помощи белого уксуса.

Раз в полгода обязательно стоит проводит чистку машинки – для это в дозатор залейте до литра белого уксуса и запустите цикл стирки на максимальной температуре. После этого насыпьте стакан соды и еще раз включите стирку. Далее нужно тщательно протереть барабан микрофиброй и высушить его.

Если не пользуетесь стиралкой – не забывайте оставлять открытым загрузочный люк для предотвращения появления грибка и неприятного запаха.

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Чем освежить вещи в шкафу / ua.depositphotos.com

Как освежить постельное белье в шкафу и что положить для запаха

Чтоб одежда и постельное белье в шкафу долго сохраняло приятный аромат, рекомендуем:

  • Использовать специальные средства – ароматические мешочки и полоски с различными ароматами трав, пряностей и цветов
  • Нанесите на ватный диск несколько капель эфирного масла и положите его в шкаф, подойдут для предания приятного аромата и бомбочки для ванн.
  • Разбрызгайте в шкафу освежитель воздуха
  • Для устранения неприятного запаха в шкафу подойдет обычная сода – насыпьте ее в небольшой пакетик и поставьте на нижнюю полку комода.
  • Используйте сухие духи для белья или дезодорант для одежды

Для того, чтобы предотвратить появление неприятных запахов на одежде рекомендуем ежедневно поддерживать в доме чистоту, не курить в помещении, а также раздельно складывать грязное и чистое белье, почаще проветривать одежду.

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