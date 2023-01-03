Как стирать пуховик в стиральной машине: 5 главных правил, чтобы не угробить дорогую вам вещь

Многие помнят о деликатном режиме в машинке. Но это не единственное условие, как стирать пуховик в машинке, чтобы он остался целым. Есть еще несколько правил.

Есть ряд важных правил, как правильно стирать пуховик в стиральной машине/ ua.depositphotos.com

Пуховик – довольно капризная вещь в нашем гардеробе. Поэтому когда приходит время "икс" и мы понимаем, что ему уже нужно "встретиться" со стиральной машинкой, то приходится буквально ломать голову, как правильно стирать пуховик. Ведь одно неправильное решение – и дорогую вещь можно непоправимо испортить.

Если не соблюдать важные правила, то в пуховике может сбиться пух, или могут растянуться или порваться отдельные части.

Как подготовиться к стирке пуховика в машинке

Итак, в первую очередь перед стиркой нужно ознакомиться с тем, что написано на ярлыках пуховика. Производитель указывает там самую важную информацию, которая поможет вам очистить изделие без ущерба для него. В частности, там есть ответ на один из важнейших вопросов – в каком режиме стирать пуховик.

Но бывают случаи, когда пуховик нельзя стирать в стиральной машине – тогда на ярлыке вы увидите значок "рука и таз". Это означает, что разрешена только ручная стирка. Если же изделие нельзя стирать вообще, даже вручную – там будет изображение "перечеркнутый таз".

Изображение таза с водой и указанным числом означают, что разрешается стирать в машинке. При этом число означает разрешенную температуру воды.

На ярлыке также может быть указана информация, разрешается ли сушить изделие в стиральной машине, отпаривать или гладить утюгом и тому подобное.

Перед стиркой нужно проверить карманы пуховика, чтобы там вдруг не остались какие-то мелкие предметы.

Перед стиркой нужно проверить, не осталось ли в карманах пуховика мелких предметов/ Instagram

Если воротник или рукава изделия украшены мехом, его обязательно нужно снять перед тем, как отправлять вещь в барабан стиральной машинки. Если же мех не снимается, проверьте еще раз ярлычок – скорее всего там указано, что для изделия предназначена лишь химчистка.

Также перед стиркой важно проверить, все ли застежки и карманы застегнуты. Ведь даже молния на кармане, которую вы забыли застегнуть, может серьезно повредить пуховик.

Еще одно важное правило: стирать пуховик нужно наизнанку и класть его в барабан без другой одежды.

Чем стирать пуховик – выбираем правильное средство

Самое главное правило – скажите " нет " сухому стиральному порошку. С задачей то он может и справится, но плохо выполощется из ткани. Как следствие – полоскать придется еще раз, а может и не раз. И тут уже вопрос, выдержит ли ваш пуховик такие "пытки". Поэтому лучше выбирать жидкие моющие средства.

Перед тем, как стирать пуховик, проверьте, есть ли у него какие-то локальные загрязнения. Чаще всего они могут "притаиться" на воротнике и манжетах. Для их устранения можно воспользоваться пятновыводителем. При этом выбирайте не очень едкие химические средства – пуховики такого не любят.

5 правил, как стирать пуховик в стиральной машине

Когда вы выполнили все предварительные подготовительные мероприятия, можно приступать непосредственно к стирке. Действуйте согласно следующим шагам.

1. Положите пуховик в барабан стиральной машины вместе с несколькими мячиками для большого тенниса – достаточно будет трех-четырех. Можно также приобрести в магазине специальные мячики для стирки таких изделий.

2. Если в вашей стиральной машине нет специального режима для стирки пуховых изделий (а в большинстве машинок его нет), тогда выбирайте режим деликатной или ручной стирки. Также чаще всего возникает вопрос – при какой температуре стирать пуховик. Температура воды должна быть не более 30 градусов по Цельсию.

Для стирки пуховика нужно выбрать режим деликатной или ручной стирки/ pixabay.com

3. Лучше повторно после стирки прополоскать изделие, или непосредственно перед стиркой включить режим двойного полоскания, ведь в тканях изделия могут остаться остатки моющего средства.

4. Не кладите в барабан два пуховика сразу, или пуховик и любую другую одежду. В таком случае пуховик либо плохо постирается, либо может быть испорчен.

5. Перед стиркой можно положить в барабан машинки полотенце, которое не позволит пуховику раздуваться в процессе стирки. Но стоит позаботиться, чтобы полотенце не линяло – ведь тогда от такого шага будет больше вреда, чем пользы.

Пуховики советуют стирать не чаще, чем один раз в сезон.

Как правильно сушить пуховик

Сушить пуховик нужно в расправленном и вывернутом виде с расстегнутыми молниями и застежками, чтобы был лучший доступ воздуха. Лучше повесить изделие на вешалку-плечики, и тогда уже вешать на веревку для сушки одежды.

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