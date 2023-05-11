Как стирать подушку с синтетическим наполнителем: 5 главных правил от опытных хозяек

Для сохранения своего здоровья подушки нужно стирать регулярно. Но стирка таких изделий с синтетическим наполнителям имеет свои особенности.

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Как стирать подушки с синтетическим наполнителем/ ua.depositphotos.com

Подушки для сна и декоративные нуждаются в постоянном тщательном уходе, ведь после контакта с нашей кожей на них остаются отшелушенные частички кожи, пот, жир, остатки косметики и пыль. Такая среда является идеальной для появления бактерий. Поэтому не стоит пренебрегать регулярной заменой наволочек и стиркой самой подушки. Но правила стирки подушек частично различаются для разных типов материалов, используемых в качестве наполнителей.

Из-за практичности в использовании многие сейчас предпочитают подушки с искусственным наполнителем.

Как стирать подушки с синтетическим наполнителем

Каждый материал по-своему реагирует на воду. Поэтому, покупая подушку, лучше расспросить у продавца, какой в ней точно наполнитель и как правильно ухаживать за изделием.

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Главные правила, которые стоит знать во время стирки подушек с синтетическим наполнителем, следующие:

1. Один цикл стирки – одна подушка

В барабан стиральной машинки можно класть только одну подушку, даже если они маленькие и помещаются по две.

2. Жидкое и мягкое моющее средство

Для стирки таких изделий не подойдет порошок, ведь он плохо выполощется. Стоит применять только жидкие средства, а также следить, чтобы они не были слишком жесткими.

3. Стирка вместе с чехлом

Если подушка имеет чехол, ее нужно стирать вместе с ним.

4. Полоскать дважды

Стоит применять дополнительное полоскание, чтобы лучше вымылось моющее средство. Если для соответствующего наполнителя разрешен отжим в машинке, то нужно его использовать, чтобы быстрее избавиться от большего количества влаги.

5. Сушить нужно правильно

Подушку с синтетическим наполнителем нужно сушить в теплом месте с хорошей вентиляцией. Время от времени подушку нужно опрокидывать и встряхивать.

Как постирать подушку из холлофайбера

Холлофайбер – это синтетическое, нетканое полотно, которое имеет универсальное применение. Одно из его основных преимуществ – он быстро отводит влагу и не задерживает ее внутри, поэтому стирка значительно облегчается, а на сушку потребуется меньше времени.

При стирке такой подушки в стиральной машине нужно выбирать только деликатный режим. Нельзя использовать отжим в машинке – это чревато появлением комков. Нужно выбирать только жидкие моющие средства, ведь они лучше выполощутся.

Сушить подушку в горизонтальном положении. При этом стоит запастись терпением, ведь на это уйдет много времени – не меньше, чем несколько дней. Во время сушки нужно время от времени встряхивать и взбивать изделие.

Для такого типа материала можно также очищать наперник и наполнитель отдельно.

Как стирать подушки из синтепона

Нужно использовать деликатное моющее средство – например, шампунь или гель. Такое моющее средство лучше выполощется.

Стирать можно как вручную, так и в стиральной машинке. При этом наполнитель не стоит замачивать перед стиркой.

Температура воды не должна превышать 40 градусов. Если вы собираетесь использовать отжим в машинке, то лучше отказаться от этой идеи – избавляться от лишней влаги в подушке именно таким образом нельзя.

Сушить подушку нужно в тени. При этом ее не стоит располагать поблизости к источникам тепла.

Как стирать подушку из наполнителей из силикона

Такие подушки считаются гипоаллергенными. Их можно стирать как в стиральной машине, так и вручную. Главное – использовать гель для стирки без хлора. Для такой подушки можно использовать отжим в машинке.

Нельзя сушить подушку после стирки под прямыми солнечными лучами. Также не стоит размещать ее близко к источникам тепла.

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