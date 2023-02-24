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Как стирать одеяло в стиральной машине: 6 главных правил, чтобы не испортить вещь

24 февраля 2023, 04:15
Одеяла из разных материалов стоит стирать по-разному. К тому же не все такие изделия разрешается бросать в стиральную машину.
Одеяло, стирка, стиральная машина
Не все одеяла любят машинную стирку – некоторые из них это может непоправимо испортить/ ua.depositphotos.com

Домашний текстиль нуждается в чистке не меньше, чем наша одежда. Постельное белье, одеяла и подушки требуют особого внимания, ведь в их "компании" мы проводим всю ночь. И, конечно же, хочется, чтобы они имели приличный чистый вид и приятный аромат. Однако если меньшие вещи постирать гораздо легче, то с тяжелыми и крупными изделиями, такими как одеяло, могут возникнуть нешуточные сложности. Давайте разбираться, можно ли стирать одеяло в стиральной машине и как правильно сделать его снова чистым.

Перед тем, как стирать одеяло, обязательно ознакомьтесь с тем, что указано у него на ярлычке. Эта информация поможет понять, можно ли стирать одеяло в стиральной машине, или стоит обойтись ручной стиркой. Некоторые изделия могут нуждаться в очистке в химчистке.

Оптимально стирать одеяло в стиральной машине, если оно рассчитано на загрузку 7 кг и более. Если в машинке предусмотрено меньшая загрузка, то стирка в ней большого одеяла может стать шагом к возникновению поломки. Кроме этого, само одеяло может не очень хорошо постираться.

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1. Как постирать одеяло из синтепона

Такие одеяла считаются одними из наименее прихотливых в уходе, поэтому особых трудностей с их стиркой не будет возникать. Но стоит знать основные правила.

Во время стирки нужно выбирать температуру не более 40 градусов. Само одеяло нужно равномерно распределить по барабану. Отжим можно выставить даже на 800 оборотов, но если не хотите рисковать, то поставьте меньше.

Для стирки таких изделий лучше использовать гель. Если же его нет, то можно взять средство для детских вещей или для деликатной очистки.

После стирки одеяло нужно повесить для просушки, во время которой несколько раз встряхивать изделие.

2. Как стирать пуховое одеяло

Эта задача уже сложнее, чем предыдущая. Наполнитель из пуха достаточно капризный, поэтому стоит обращаться с таким изделием максимально осторожно, чтобы пух не сбился. Если неправильно постирать такое одеяло, пух внутри может сбиться комками. Как следствие изделие не только будет иметь неприглядный вид, но и плохо просушится и будет иметь затхлый запах.

Для стирки пухового одеяла выставьте температуру в машинке не более 30 градусов. Моющее средство стоит брать лишь жидкое – порошок плохо выполощется изнутри изделия. Режим нужно выбирать деликатный.

Особое внимание стоит уделить сушке одеяла. Его нельзя просто повесить, а стоит разложить на горизонтальной поверхности, предварительно подложив под него полотенца или другие вещи, которые хорошо впитывают влагу.

В процессе сушки одеяло нужно переворачивать, встряхивать и разминать, чтобы пух равномерно высыхал и распределялся внутри изделия. Лучше не класть одеяло сушиться под открытыми солнечными лучами.

3. Как постирать бамбуковое одеяло

Как и одеяло из синтепона, бамбуковое одеяло тоже не очень прихотливое в уходе. Во время стирки нужно выставить температуру 30 градусов. Отжим можно выбрать, какой хотите – материал достаточно устойчив к такому воздействию.

Сушить одеяло нужно на горизонтальной поверхности. Также можно применить обработку в специальной сушке.

4. Как постирать ватное одеяло

Такой вид одеяла ни в коем случае нельзя стирать в стиральной машине. Под воздействием воды вата сразу собьется в комки, и одеяло станет непригодным для использования. Такое одеяло можно очистить только в химчистке.

5. Как постирать шерстяное одеяло

Если на ярлыке указано, что егоожно стирать в машинке, то придерживайтесь следующих правил. Температура воды не должна превышать 30 градусов. Если она будет более горячей, то одеяло может уменьшиться в размерах.

Лучше применять жидкое моющее средство – оно лучше растворится, эффективнее отстирает загрязнения и затем лучше выполощется из ткани. Режим нужно выбирать щадящий.

Отжим для шерстяных одеял противопоказан.

6. Как постирать одеяло из холлофайбера

Такой материал хорошо переносит стирку в машинке. Температура воды не должна превышать 30 градусов. Режим нужно выбирать деликатный, чтобы не повредить материал. При этом лучше стирать такие вещи гелем, а не стиральным порошком.

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