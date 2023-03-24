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Как стирать куртку в машинке: список "золотых" правил, которые должен знать каждый

24 марта 2023, 14:34
Чтобы правильно постирать куртку, нужно использовать специальные мячики для стирки или мячи для большого тенниса. Этот и другие советы сохранят вашу одежду.
Стирают куртку, стирка, куртка
Перед стиркой куртки стоит знать основные правила, как это делать/ ua.depositphotos.com

Стирка куртки – важная и достаточно сложная задача, поэтому и подходить к ней нужно со всей ответственностью. Стоит знать заранее основные правила, как правильно стирать зимнюю куртку, чтобы не навредить ей во время стирки и хорошо и эффективно ее очистить.

Первым делом стоит прочитать основную информацию о материале куртки и типе наполнителя. Такие данные указываются на ярлыке.

Перед стиркой куртку нужно подготовить. Стоит проверить, не осталось ли в карманах каких-то мелких предметов, которые во время стирки могут либо сами испортиться, либо повредить куртку или даже стиральную машинку. Все замки, пуговицы и другие застежки нужно застегнуть, а куртку вывернуть.

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Не стоит забывать и о съемных элементах, например, мехе на капюшоне. Если он отстегивается, его обязательно нужно снять.

На этом подготовка куртки к стирке не заканчивается. Стоит также проверить, нет ли на ее поверхности мелких, даже мало заметных повреждений, дыр или швов, которые расходятся. Такие "ненадежные" места лучше заметить и устранить сразу – крепче пришить пуговицы, зашить дырку или прошить крепче шов. Ведь во время стирки эта вроде бы мелкая проблема может обернуться серьезным повреждением куртки.

Рукава, воротник и другие места, где могут быть потертости и пятна, нужно перед стиркой обработать мыльным раствором и дать немного откиснуть.

Как стирать зимнюю куртку в машинке

1. Как мы уже отмечали ранее, самое первое "золотое" правило – это всегда знакомиться с данными, указанными на ярлычке. Там должно быть указано, из какого материала изготовлена куртка, при какой температуре и в каком режиме ее стирать. В первую очередь стоит придерживаться этих указаний, которые оставил производитель.

2. Во время стирки стоит пользоваться функцией дополнительного полоскания, чтобы полностью выполоскать из материала моющее средство.

3. Выбирая, чем постирать куртку, стоит отдавать предпочтение тем моющим средствам, которые предназначены для стирки верхней одежды. Они и с задачей лучше справятся, и не навредят ткани изделия. При этом гели всегда лучше для стирки курток, чем стиральный порошок – он плохо выполаскивается.

4. Если вдруг по каким-то причинам на куртке нет ярлыка с важной информацией, то можно использовать во время стирки общие рекомендации, которые подойдут для большинства курток. Так, стоит выбирать режим ручной или деликатной стирки и выставлять температуру 30 градусов, а также дополнительное полоскание. Отжим – на самых низких оборотах.

5. Если ваша куртка пошита из синтепона, в этом случае также подойдет температура 30 градусов, но стоит стирать изделие не дольше, чем 40 минут, а также не использовать отжим в машинке.

Как стирать куртку в машинке: список 'золотых' правил, которые должен знать каждый
Перед стиркой куртки нужно ознакомиться с информацией на ярлычке/ ua.depositphotos.com

6. Чтобы наполнитель не сбился, стоит бросить в барабан вместе с курткой несколько специальных мячиков для стирки или мячей для большого тенниса.

7. Не стоит использовать ополаскиватели и кондиционеры, также не стоит добавлять во время стирки курток моющие средства, содержащие хлор.

8. Не стоит класть в барабан машинки вместе с курткой другие вещи, чтобы не возникла ситуация, когда куртка или любой предмет одежды полиняют и окрасят другие вещи.

Как стирать куртку руками

1. Отделите от куртки съемные детали – различные мелкие украшения, мех на капюшоне и тому подобное. Застегните замки, пуговицы и другие застежки. Проверьте карманы.

2. Перед стиркой всей куртки стоит сначала обработать рукава, воротник и другие наиболее загрязненные места мыльным раствором.

3. Если куртка сильно загрязнена, ее можно замочить в теплой воде с моющим средством и дать так чуточку полежать, чтобы отмокла.

4. Лучше использовать жидкие моющие средства. Стиральный порошок плохо выполаскивается, а в случае с полосканием вручную очистить куртку от его остатков будет еще сложнее.

5. Во время стирки ориентируйтесь на то, насколько прочен материал куртки, ведь изделия из деликатных материалов нельзя сильно тереть.

6. После стирки куртку нужно хорошо прополоскать, чтобы избавиться от остатков моющих средств.

Как правильно сушить куртку

Сушить выстиранную куртку стоит не слишком близко к источникам тепла и в горизонтальном положении, чтобы она не потеряла свою форму.

Куртки из наполнителя из синтепона и пуха нужно во время сушки разминать или время от времени встряхивать, чтобы наполнитель равномерно высыхал и распределялся внутри изделия.

Не стоит куртку после стирки гладить. Если она немного помята, лучше повесить ее на плечики на 2-3 дня, чтобы она выровнялась естественным способом.

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