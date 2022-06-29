Как стирать кроссовки в стиральной машине: 5 золотых правил, которые сохранят вашу обувь

Как стирать кроссовки в стиральной машине/ pixabay.com, Instagram

Кроссовки являются незаменимым элементом в гардеробе многих из нас. И неудивительно – трудно найти более удобную обувь как для повседневной носки и прогулок, так и для занятий спортом. А поскольку к своей любимой обуви мы относимся с особым трепетом, то и ухаживать за ней стараемся осторожно, и чтобы не навредить.

Избавиться от грязи на такой обуви можно двумя способами – вручную или же в стиральной машинке. Однако стирка такой обуви в стиральной машине – это всегда в какой-то мере хождение по лезвию ножа. Ведь здесь нужно быть очень осторожными, и никто вам не сможет гарантировать, что ваша любимая обувь переживет эту процедуру и останется на 100% целой и невредимой.

Но если соблюдать правила и учитывать все моменты рисков, то ваши кроссовки после стирки в машинке останутся целыми, будут сиять чистотой и пахнуть свежестью.

Какие кроссовки нельзя стирать в стиральной машине

Лучше не доверять такой технике кроссовки из кожи, а такоже замши и кожзама; Нельзя класть в машинку обувь со светоотражающими элементами, стразами и камешками – они скорее всего отклеятся; Кроссовки с поролоном тоже в этом списке – есть риск, что поролон выбьется наружу; С LED-подсветкой на батарейках – ведь электронные элементы такое "водное приключение" точно не переживут; Обувь, которая отклеивается, или на которой видны торчащие нитки.

И, конечно же, вы должны быть уверены в достаточной прочности ваших кроссовок для такой процедуры. Если они окажутся не слишком крепкими, то у них может отклеиться подошва, при кручении барабана материал обуви будет сильно изнашиваться, а во время сушки полностью мокрых кроссовок они могут потерять форму. Поэтому всегда помните о рисках, когда принимаете решение, стирать ли кроссовки в стиральной машине.

Как безопасно стирать кроссовки в стиральной машине – 5 простых правил

1. Очистите подошву

Перед тем стиркой кроссовок в стиральной машине нужно убедиться, что на подошве нет мелких камешков, земли, травы и тому подобного. Всю грязь с подошвы нужно смыть под проточной водой, а камешки можно выковырять подручными средствами, например, зубочисткой.

2. Вытащите стельку и шнурки

Их нужно стирать отдельно от основной части кроссовок. При этом как шнурки, так и стельки можно и даже будет лучше стирать вручную. Ведь шнурки могут повредить "внутренности" машинки, а стелька может потерять свою форму во время машинной стирки.

Читайте также Как правильно сортировать вещи перед стиркой: 3 золотые правила, которые сохранят вашу одежду3. Положите кроссовки в мешок для стирки

Такой мешок можно найти в хозяйственном магазине или заказать в интернете. Это поможет избежать сильного стучания кроссовок о стенки барабана, и тем самым обезопасит от повреждений не только вашу обувь, но и саму машинку.

Однако можно пойти на хитрость и просто забросить в барабан с кроссовками какие-нибудь старые полотенца или что-то подобное.

4. Очень важко выбрать максимально щадящий режим стирки

Кроссовки нужно стирать, не превышая температуру 30-40 градусов, при этом выбирать режим либо для деликатной стирки, либо для спортивной одежды. С режимом понятно – если включить стирку на большой скорости, то ваши кроссовки может просто "растрясти". А насчет температуры воды – то она не должна быть высокой, ведь в таком случае могут отклеиться приклеенные элементы.

При этом отжим лучше выключить вообще, и ни в коем случае не пользоваться функцией сушки вещей, если такая присутствует в вашей стиральной машине.

К выбору порошка или другого моющего средства особых требований нет. Тем не менее для белых кроссовок можно добавить немного отбеливателя или же наперед обработать загрязнения средством для выведения пятен. Если же ваши кроссовки темного цвета, лучше воспользоваться жидким гелем для стирки, ведь порошок может оставить разводы.

5. Сушить постиранные кроссовки нужно правильно

Лучше всего, чтобы ваши кроссовки высохли сами по себе. В холодное время года есть соблазн поставить их поближе к батарее, а летом – выставить прямо под лучи солнца. Однако лучше так не делать. Также нельзя сушить их феном, чтобы не навредить обуви.

Как правильно сушить кроссовки? Лучше поставить их на газету, бумажное полотенце или салфетку, а внутрь вставить скомканную плотную бумагу без цветной краски – это сохранит форму обуви. Далее кроссовки должны просушиться просто на свежем воздухе.

Кроссовки из замши и из качественной натуральной кожи можно стирать в машинке, однако четко придерживаясь вышеперечисленных правил. При этом машинную стирку лучше не применять для зимних кожаных и замшевых кроссовок – так их можно испортить.

И опять же не забывайте – из какого бы материала ни была обувь, если она не достаточно качественная, то стирка в машинке может "вылезти ей боком". Поэтому нужно быть крайне осторожными.

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