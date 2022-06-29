УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как стирать кроссовки в стиральной машине: 5 золотых правил, которые сохранят вашу обувь

29 июня 2022, 19:43

Стирать кроссовки в стиральной машине можно, если придерживаться ряда простых правил. Однако есть категории обуви, которые не переживут стирку в машинке.

как стирать кроссовки, стирка кроссовок
Как стирать кроссовки в стиральной машине/ pixabay.com, Instagram

Кроссовки являются незаменимым элементом в гардеробе многих из нас. И неудивительно – трудно найти более удобную обувь как для повседневной носки и прогулок, так и для занятий спортом. А поскольку к своей любимой обуви мы относимся с особым трепетом, то и ухаживать за ней стараемся осторожно, и чтобы не навредить.

Избавиться от грязи на такой обуви можно двумя способами – вручную или же в стиральной машинке. Однако стирка такой обуви в стиральной машине – это всегда в какой-то мере хождение по лезвию ножа. Ведь здесь нужно быть очень осторожными, и никто вам не сможет гарантировать, что ваша любимая обувь переживет эту процедуру и останется на 100% целой и невредимой.

Но если соблюдать правила и учитывать все моменты рисков, то ваши кроссовки после стирки в машинке останутся целыми, будут сиять чистотой и пахнуть свежестью.

Какие кроссовки нельзя стирать в стиральной машине

  1. Лучше не доверять такой технике кроссовки из кожи, а такоже замши и кожзама;
  2. Нельзя класть в машинку обувь со светоотражающими элементами, стразами и камешками – они скорее всего отклеятся;
  3. Кроссовки с поролоном тоже в этом списке – есть риск, что поролон выбьется наружу;
  4. С LED-подсветкой на батарейках – ведь электронные элементы такое "водное приключение" точно не переживут;
  5. Обувь, которая отклеивается, или на которой видны торчащие нитки.

И, конечно же, вы должны быть уверены в достаточной прочности ваших кроссовок для такой процедуры. Если они окажутся не слишком крепкими, то у них может отклеиться подошва, при кручении барабана материал обуви будет сильно изнашиваться, а во время сушки полностью мокрых кроссовок они могут потерять форму. Поэтому всегда помните о рисках, когда принимаете решение, стирать ли кроссовки в стиральной машине.

Как безопасно стирать кроссовки в стиральной машине – 5 простых правил

1. Очистите подошву

Перед тем стиркой кроссовок в стиральной машине нужно убедиться, что на подошве нет мелких камешков, земли, травы и тому подобного. Всю грязь с подошвы нужно смыть под проточной водой, а камешки можно выковырять подручными средствами, например, зубочисткой.

2. Вытащите стельку и шнурки

Их нужно стирать отдельно от основной части кроссовок. При этом как шнурки, так и стельки можно и даже будет лучше стирать вручную. Ведь шнурки могут повредить "внутренности" машинки, а стелька может потерять свою форму во время машинной стирки.

Читайте такжеКак правильно сортировать вещи перед стиркой: 3 золотые правила, которые сохранят вашу одежду3. Положите кроссовки в мешок для стирки

Такой мешок можно найти в хозяйственном магазине или заказать в интернете. Это поможет избежать сильного стучания кроссовок о стенки барабана, и тем самым обезопасит от повреждений не только вашу обувь, но и саму машинку.

Однако можно пойти на хитрость и просто забросить в барабан с кроссовками какие-нибудь старые полотенца или что-то подобное.

4. Очень важко выбрать максимально щадящий режим стирки

Кроссовки нужно стирать, не превышая температуру 30-40 градусов, при этом выбирать режим либо для деликатной стирки, либо для спортивной одежды. С режимом понятно – если включить стирку на большой скорости, то ваши кроссовки может просто "растрясти". А насчет температуры воды – то она не должна быть высокой, ведь в таком случае могут отклеиться приклеенные элементы.

При этом отжим лучше выключить вообще, и ни в коем случае не пользоваться функцией сушки вещей, если такая присутствует в вашей стиральной машине.

К выбору порошка или другого моющего средства особых требований нет. Тем не менее для белых кроссовок можно добавить немного отбеливателя или же наперед обработать загрязнения средством для выведения пятен. Если же ваши кроссовки темного цвета, лучше воспользоваться жидким гелем для стирки, ведь порошок может оставить разводы.

5. Сушить постиранные кроссовки нужно правильно

Лучше всего, чтобы ваши кроссовки высохли сами по себе. В холодное время года есть соблазн поставить их поближе к батарее, а летом – выставить прямо под лучи солнца. Однако лучше так не делать. Также нельзя сушить их феном, чтобы не навредить обуви.

Как правильно сушить кроссовки? Лучше поставить их на газету, бумажное полотенце или салфетку, а внутрь вставить скомканную плотную бумагу без цветной краски – это сохранит форму обуви. Далее кроссовки должны просушиться просто на свежем воздухе.

Кроссовки из замши и из качественной натуральной кожи можно стирать в машинке, однако четко придерживаясь вышеперечисленных правил. При этом машинную стирку лучше не применять для зимних кожаных и замшевых кроссовок – так их можно испортить.

И опять же не забывайте – из какого бы материала ни была обувь, если она не достаточно качественная, то стирка в машинке может "вылезти ей боком". Поэтому нужно быть крайне осторожными.

Читайте также:

обувь кроссовки стирка стиральная машинка
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:44

Елена Зеленская расплакалась из-за убитых украинских детей: трогательное видео покоряет TikTok

19:43

Под Вышгородом непогода разрушила мост через Ирпень, есть жертва

19:43

Как стирать кроссовки в стиральной машине: 5 золотых правил, которые сохранят вашу обувь

19:39

4 года невероятной удачи и успеха: три знака зодиака в списке любимчиков судьбыВидео

19:37

4 очаровательные стрижки для женщин после 40 лет с невероятным омолаживающим эффектом

Реклама
19:25

Армия Украины выбьет войска РФ за линию 23 февраля до конца года при двух условиях – ХоджесВидео

19:16

Украина подписала "транспортный безвиз" с ЕвросоюзомВидео

18:56

В Якутии разбился вертолет Ми-8: это уже третий за восемь дней

18:36

Щуцкий: очереди из "евроблях" на границе ударили по имиджу Украины

18:36

"Путин должен позорно проиграть эту войну": у Зеленского дали прогноз касаемо УкраиныВидео

18:18

Как можно бороться с ракетными атакамимнение

18:16

В России разразились угрозой напасть на Литву из-за транзитной блокады КалининградаВидео

17:54

Более полутора десятков ракет: в Черном море РФ увеличила количество кораблей с крылатыми ракетамиВидео

17:49

Украина вернула 95 защитников Азовстали - МинобороныВидео

17:36

Риск травм, повестка или сложности с деньгами: 3 знака зодиака – неудачники июляВидео

17:32

"Мы на машинах туда-сюда ездили": оккупант рассказал, как убивал украинцев в ХерсонеВидео

17:27

В Украине приостанавливают работу крупные ГОКи

17:17

Украина и НАТО, угроза РФ и 300 тысяч войск на востоке Европы: итоги саммита Альянса в Мадриде

17:15

"Война против Украины - проигрышный вариант": Золотарев объяснил, готов ли к этому ЛукашенкоВидео

17:04

Лунный посевной календарь на июль 2022: лучшие дни для огородников и садоводов

Реклама
17:04

Возможное вторжение войск Лукашенко в Украину: политолог назвал главную задачу УкраиныВидео

16:51

Пытались убежать, но не получилось: ВСУ разгромили штаб оккупантов ударами М777Видео

16:19

Гороскоп на июль 2022 для Скорпионов: что принесет экватор лета в любви, на работе и финансахВидео

16:05

Огурцы будут вкусные и хрустящие: 4 правила при выборе огурцов для засолки

16:00

Дожмет ли Путин Лукашенко и ввяжется ли Беларусь в войну с Украиной – интервью с ЗолотаревымВидео

15:57

"Спала, когда прилетела ракета РФ": Осадчая показала погибшую на Николаевщине 6-летнюю девочкуВидео

15:55

Какую профессию выбрать: что делать, если не знаешь, куда пойти учиться

15:52

Почему снятся кошмары и как от них избавиться

15:45

Россия может напасть на Польшу, Молдову и страны Балтии: Зеленский предупредил НАТО об ударе МосквыВидео

15:40

Почти 70-летняя Успенская показала свое тело в купальникеВидео

15:23

Украину атакует огромный град и налетит смерч: синоптики назвали дату непогодыВидео

15:14

Тернополянке вручили повестку посреди улицы: ей пришлось идти в военкомат

15:07

Приметы на 30 июня: что нельзя делать в самый опасный день июня и как не попасть в бедуВидео

14:58

Либо победа Киева, либо война Альянса с РФ в будущем: Зеленский призвал решить вопрос Украины в НАТОВидео

14:18

Украина получит еще 12 САУ Caesar и Panzerhaubitze – от Франции, Германии и Нидерландов

14:13

Будут бить оккупантов в радиусе до 300 км: Норвегия передаст Украине мощные ракетные системы M270

13:59

РФ может напасть на Европу: глава Минобороны Британии сказал, какой стране грозит опасностьВидео

13:57

Вступление Украины в НАТО будет рассмотрено после победы Киева в войне с Россией – АльянсВидео

13:41

"Никто не хочет воевать, задолбали": в оккупированной Макеевке жена не дала забрать мужа на войнуВидео

13:40

Очень важно обеспечить поражение России в Украине - Лиз ТрассВидео

Реклама
13:33

С юбилеем мужчине – оригинальные поздравления, сердечные открытки и картинки к празднику

13:31

У Путина "синдром маленького мужчины", смотрит на себя "взглядом мачо" - министр обороны БританииВидео

13:08

Союзники по НАТО будут передавать Киеву оружие столько, сколько необходимо - ШольцВидео

13:05

Российский вертолет "самоликвидировался" в Запорожской областиВидео

13:00

Гороскоп на завтра 30 июня 2022: Львам –денежная удача, Стрельцам – успех в делах, Рыбам – хорошие новостиВидео

12:49

Ракетные удары по Украине мешают готовиться к контрнаступлению - АрестовичВидео

12:39

Раздор в окружении Путина: пресс-секретаря президента РФ Пескова бросила женаВидео

12:39

"Данилко обгадил нашу страну": в России истерика из-за новой песни Сердючки

12:30

"В ГРУ берут умственно отсталых": оккупанты опозорились фейком о ракетном ударе по КременчугуВидео

11:54

Продались оккупантам: мелитопольцы готовы убивать соседей за 100 тысяч рублейВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять