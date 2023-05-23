Как стирать кеды в стиральной машине автомат: 10 золотых правил, которые должен знать каждый

Если не соблюдать важные правила, то есть риск непоправимо испортить кеды.

https://news.glavred.info/kak-stirat-kedy-v-stiralnoy-mashine-avtomat-10-zolotyh-pravil-kotorye-dolzhen-znat-kazhdyy-10472470.html Ссылка скопирована

Как стирать кеды в стиральной машине/ Instagram shop2022_jordana_trend, ua.depositphotos.com

Обувь наиболее подвержена разнообразным загрязнениям, ведь ежедневно контрактует со всеми поверхностями, по которым мы ходим. Поэтому грязи, пыли и влаги, которая на них скапливается, просто не избежать. Кеды и другая обувь, которая имеет тканевую часть, страдает едва ли не больше всего. Ведь если кроссовки или балетки можно просто протереть, то загрязненные кеды придется стирать.

На такой обуви часто можно увидеть разнообразные пятна, разводы от луж, в которые есть риск ненароком вступить. Но не все знают, как правильно стирать кеды вручную или в стиральной машине. Хотя всем владельцам такой обуви необходимо знать основные правила, как за ней ухаживать.

Какие кеды нельзя стирать в машинке

Для начала стоит знать, когда кеды нельзя стирать. Прежде всего не стоит бросать в барабан машинки ту обувь, которая имеет мелкие декоративные элементы. При этом не так уж важно, пришиты они или приклеены, ведь пострадать могут одинаково. Также нельзя стирать в машинке кеды, если вы знаете, что они низкого качества. Если есть хоть малейшие сомнения в том, выдержит ли стирка клей, который используют для приклеивания подошвы – лучше не рисковать.

видео дня

Еще одна причина, почему стоит отказаться от машинной стирки – наличие на них светоотражателей. Также нельзя стирать кожаную или замшевую обувь, для которой такая очистка может быть очень вредной.

Как стирать кеды в стиральной машине автомат

Если вы уверены, что ваши кеды хорошего качества, и они не имеют светоотражателей и мелкого декора, тогда можно начинать стирку в машинке. Стоит придерживаться ряда правил.

1. Сперва стоит подготовить кеды к стирке. Для этого тщательно вымыть подошву, ведь на ней собирается больше всего грязи. Не стоит бросать в барабан обувь, предварительно не очистив подошву, ведь тогда вся налипшая грязь попадет в воду и на остальную часть обуви.

2. Стоит попробовать вывести тяжелые пятна до стирки обуви. Также стоит избавиться от полос на резиновой части. Избавиться от таких полос можно с помощью отбеливающей зубной пасты – достаточно будет потереть ею подошву и другие резиновые элементы, использовав старую зубную щетку. Также можно заменить пасту смесью соды и лимонного сока.

3. Расшнуровать кеды, извлечь шнурки и стельки – как первое, так и второе стоит будет постирать отдельно. Такие мелкие детали лучше не бросать в барабан машинки.

4. Извлечь электрические элементы, если они есть в кедах.

5. Стоит положить кеды в специальный мешок для стирки обуви. Это нужно не только для того, чтобы сохранить именно обувь от повреждений, но и ради сохранения целостности самой машинки. Ведь обувь может быть достаточно тяжелой, и во время стирки она будет биться о стенки барабана.

6. Нельзя стирать вместе кеды, которые имеют разные цвета. Однако рекомендуют вообще не стирать по несколько пар кедов одновременно.

7. Лучше использовать не порошок, а гель для стирки – он лучше выполощется.

8. Температуру для стирки лучше выставлять не большую, чем 30-35 градусов.

9. Стоит выбирать деликатный режим стирки. Также в некоторых машинках есть специальный режим для стирки обуви.

10. Лучше не использовать отжим в машинке.

Вас также может заинтересовать: