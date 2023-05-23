УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как стирать кеды в стиральной машине автомат: 10 золотых правил, которые должен знать каждый

Алёна Воронина
23 мая 2023, 16:28 обновлено 23 мая, 16:28
112
Если не соблюдать важные правила, то есть риск непоправимо испортить кеды.
Кеды, стирка, стиральная машина
Как стирать кеды в стиральной машине/ Instagram shop2022_jordana_trend, ua.depositphotos.com

Обувь наиболее подвержена разнообразным загрязнениям, ведь ежедневно контрактует со всеми поверхностями, по которым мы ходим. Поэтому грязи, пыли и влаги, которая на них скапливается, просто не избежать. Кеды и другая обувь, которая имеет тканевую часть, страдает едва ли не больше всего. Ведь если кроссовки или балетки можно просто протереть, то загрязненные кеды придется стирать.

На такой обуви часто можно увидеть разнообразные пятна, разводы от луж, в которые есть риск ненароком вступить. Но не все знают, как правильно стирать кеды вручную или в стиральной машине. Хотя всем владельцам такой обуви необходимо знать основные правила, как за ней ухаживать.

Какие кеды нельзя стирать в машинке

Для начала стоит знать, когда кеды нельзя стирать. Прежде всего не стоит бросать в барабан машинки ту обувь, которая имеет мелкие декоративные элементы. При этом не так уж важно, пришиты они или приклеены, ведь пострадать могут одинаково. Также нельзя стирать в машинке кеды, если вы знаете, что они низкого качества. Если есть хоть малейшие сомнения в том, выдержит ли стирка клей, который используют для приклеивания подошвы – лучше не рисковать.

видео дня

Еще одна причина, почему стоит отказаться от машинной стирки – наличие на них светоотражателей. Также нельзя стирать кожаную или замшевую обувь, для которой такая очистка может быть очень вредной.

Как стирать кеды в стиральной машине автомат

Если вы уверены, что ваши кеды хорошего качества, и они не имеют светоотражателей и мелкого декора, тогда можно начинать стирку в машинке. Стоит придерживаться ряда правил.

1. Сперва стоит подготовить кеды к стирке. Для этого тщательно вымыть подошву, ведь на ней собирается больше всего грязи. Не стоит бросать в барабан обувь, предварительно не очистив подошву, ведь тогда вся налипшая грязь попадет в воду и на остальную часть обуви.

2. Стоит попробовать вывести тяжелые пятна до стирки обуви. Также стоит избавиться от полос на резиновой части. Избавиться от таких полос можно с помощью отбеливающей зубной пасты – достаточно будет потереть ею подошву и другие резиновые элементы, использовав старую зубную щетку. Также можно заменить пасту смесью соды и лимонного сока.

3. Расшнуровать кеды, извлечь шнурки и стельки – как первое, так и второе стоит будет постирать отдельно. Такие мелкие детали лучше не бросать в барабан машинки.

4. Извлечь электрические элементы, если они есть в кедах.

5. Стоит положить кеды в специальный мешок для стирки обуви. Это нужно не только для того, чтобы сохранить именно обувь от повреждений, но и ради сохранения целостности самой машинки. Ведь обувь может быть достаточно тяжелой, и во время стирки она будет биться о стенки барабана.

6. Нельзя стирать вместе кеды, которые имеют разные цвета. Однако рекомендуют вообще не стирать по несколько пар кедов одновременно.

7. Лучше использовать не порошок, а гель для стирки – он лучше выполощется.

8. Температуру для стирки лучше выставлять не большую, чем 30-35 градусов.

9. Стоит выбирать деликатный режим стирки. Также в некоторых машинках есть специальный режим для стирки обуви.

10. Лучше не использовать отжим в машинке.

Вас также может заинтересовать:

кроссовки стирка стиральная машинка интересные новости
Реклама

Главное за день

Война закончится вступлением Украины в Евросоюз - Шольц

Война закончится вступлением Украины в Евросоюз - Шольц

16:46 Мир
Большие доплаты: пенсионеры в Украине с 1 июня получат новые выплаты

Большие доплаты: пенсионеры в Украине с 1 июня получат новые выплаты

16:13 Деньги
"События на Белгородщине – не последнее восстание в РФ": в Минобороны Украины сделали важное заявление

"События на Белгородщине – не последнее восстание в РФ": в Минобороны Украины сделали важное заявление

14:00 Мир
Все главные новости

Последние новости

17:20

В России школьник на "Последнем звонке" набросился с ножом на одноклассницу

16:53

"Бывают ужасные ссоры": инсайдер рассказал про "неидеальный брак" принца Уильяма и Кейт Миддлтон

16:49

Всего одно копеечное средство уберет весь налет на унитазе: бомбический трюк, который вас удивит

16:46

Война закончится вступлением Украины в Евросоюз - ШольцВидео

16:42

Как проверить сыр зажигалкой: необычный способ отличить некачественный продукт

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:37

Орбан заявил, что "бедные украинцы" не выиграют войну: МИД поставил его на местоВидео

16:29

Мужчинам вход воспрещен: в Украине готовят запуск пассажирских вагонов с "женскими купе"

16:28

Как стирать кеды в стиральной машине автомат: 10 золотых правил, которые должен знать каждый

16:25

Почему собаки облизывают людей, но не всех подряд

Реклама
16:13

Большие доплаты: пенсионеры в Украине с 1 июня получат новые выплатыВидео

16:01

Юристы рассказали, имеют ли право сотрудники военкоматов без повестки удерживать мужчинВидео

15:52

Что нельзя одевать 24 мая, чтобы весь год проблем не иметь: приметы и что нельзя делатьВидео

15:40

Мечта миллионов: культовые вещи СССР, которые хотели все

15:34

Объемы поставок зерна в некоторые порты Одесской области выросли в три раза – Святослав Литошко

15:33

Зачем в чай добавляют соль: рецепты необычного напитка, который удивит вас своим вкусом

15:27

Экс-глава ОГТСУ Макогон скрывается от следствия за рубежом - расследование

15:27

4 украинских имени, которыми обладают энергетически сильные и необычайные женщины

15:13

ВСУ заходят с флангов и занимают высоты: украинские военные идут вперед под Бахмутом

15:11

Просто улетный десерт: идеальный рецепт, который уплетают за 1 минутуВидео

15:03

Мужчина 22 года тайно встречался с мамой своей жены: чем все закончилось

Реклама
14:55

"Лучше бы на ВСУ": блогерша Саша Бо нарвалась на гневную критику из-за розыгрыша дорогого авто

14:49

Курск, Брянск и Белгород: в РДК назвали направления новых рейдов повстанцев

14:41

Глава СБУ Василий Малюк для спецпроекта "Год. За кадром" рассказал об украинских тайных агентахВидео

14:25

Привычки, которые помогают стать успешным: 5 навыков, меняющих жизнь

14:08

"Саня, ты в порядке?": экс-"холостяк" Алекс Топольский пропал и не выходит на связь

14:00

"События на Белгородщине – не последнее восстание в РФ": в Минобороны Украины сделали важное заявлениеВидео

13:49

Обращайтесь в ФСБ: у Путина опозорились нытьем насчет рейда добровольцев по Белгородщине

13:49

Безумно красивое цветение обеспечено: как подкормить орхидею молоком

13:35

Как сделать так, чтобы в доме воцарился божественный аромат: бомбические трюки от умелых хозяек

13:30

Почему нельзя "приводити приклад" и "задавати питання": языковед рассказал о типичной ошибкеВидео

13:29

Китайский гороскоп на июнь 2023: Быкам - трудности, Кролику - страданиеВидео

13:26

Гены пальцем не раздавишь: топ-6 актрис, которые пошли по стопам своих звездных мам

13:24

Безумная головоломка: только люди с высоким IQ заметят странную ошибку на изображении гостиной

13:19

Максим Галкин впервые рассказал, как бежал из РФ в начале полномасштабной войныВидео

13:04

Гороскоп на июнь 2023 для Львов: радость, любовь, выигрыш и романтическое знакомство

12:49

Невероятная польза и простота микрозелени: в чем секрет ее сверхпопулярностиВидео

12:48

Favbet Foundation передал бригаде имени Черных Запорожцев пикап Mitsubishi

12:45

Погибнут за одну ночь: какие цветы категорически нельзя выносить летом на улицу

12:27

Лукашенко может стать гарантом военной безопасности Россиимнение

12:11

Можно ли сделать макароны без масла: способ, который спасет любую хозяйку

Реклама
12:10

Умер звезда "Тора", "Рима" и "Звездных войн" Рэй Стивенсон

12:05

"Теперь это глубже и сильнее": Мартин Скорсезе поддержал Украину на Каннском кинофестивалеВидео

12:03

РФ перебрасывает часть войск из Украины в Белгородскую область – СМИВидео

11:50

Удар в любой момент: в ВСУ назвали, откуда может быть новая ракетная атака РФ

11:28

Зеленский приехал на фронт и вручил награды украинским морпехамФото

11:22

"Хотят изменить режим в РФ": ВСУ не пойдут на Белгородщину, там восстали российские патриоты – МалярВидео

11:16

Гороскоп на завтра 24 мая 2023: Девам - дополнительный заработок, Ракам - долгожданная встречаВидео

10:57

В Европе полагают, что ВСУ могут получить самолеты F-16 уже осенью - PoliticoВидео

10:52

В шоке даже предатель Кива: пропагандист Красовский снова заявил, что украинских детей нужно убиватьВидео

10:45

Стрелковые бои, удары БПЛА и огонь с закрытых позиций: разведка Британии о рейдах на Белгородщине

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять