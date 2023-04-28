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Как стирать капроновые колготки в стиральной машине: 10 правил, которые спасут хрупкое изделие

Алёна Воронина
28 апреля 2023, 10:52 обновлено 28 апреля, 10:52
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Капроновые колготы настолько хрупкие, что достаточно будет лишь одной ошибки для их окончательной порчи. Поэтому лучше не допускать таких ошибок.
Стирка, стиральная машина, капроновые колготки
Как стирать капроновые колготки в стиральной машине/ ua.depositphotos.com

Все, кто пользуется капроновыми колготами, знают об их чрезвычайной хрупкости. Надев такой предмет гардероба, приходится тщательно следить, чтобы тонкий материал не прикасался к различным опасным для него поверхностям, ведь испортить такую вещь можно буквально за секунду. Из-за своей хрупкости такие вещи нуждаются в очень деликатном уходе. Поэтому стирать капроновые колготки нужно особым образом, соблюдая важные правила.

Многих интересует вопрос, можно ли стирать колготки в стиральной машине. Конечно, для деликатных моделей лучше всего подойдет ручная стирка. Но часто бывают ситуации, что для этого не хватает времени. В таком случае для не очень тонких колготок допускается машинная стирка с соблюдением всех требований.

Как стирать колготки в стиральной машине

Для того, чтобы капроновые колготки нормально пережили стирку в стиральной машинке, не стоит пренебрегать ни одним из следующих правил. Лишь тщательное соблюдение требований позволит прекрасно очистить хрупкие предметы гардероба и не испортить их.

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1. В стиральной машине можно стирать не совсем прозрачные бюджетные модели. Лучше не применять такой способ очистки для дорогих и очень тонких изделий.

2. Нельзя стирать в машинке колготки, которые имеют небольшие дефекты – маленькие дырочки или затяжки, ведь такая стирка окончательно испортит изделие.

3. Нельзя класть в барабан колготки с вещами, которые имеют на себе декор – различные застежки, кнопки, молнии или другие острые декоративные элементы.

4. Колготки нужно положить в специальный мешок для стирки – он защитит изделие от повреждений, а также не позволит ему перекрутиться с другими вещами в барабане, что может привести к деформации. Если такого мешочка нет, можно положить их в носок похожего цвета, который завязать сверху резинкой для волос.

5. Стоит отдавать предпочтение гелям для стирки, а не порошкам. При этом нужно выбирать гель для деликатной стирки. Также запрещается применять средства, содержащие в своем составе хлор или другие агрессивные ингредиенты, которые могут повредить нежную структуру материала.

6. Нужно выбирать режим деликатной стирки.

7. Температура воды не должна превышать 30 градусов.

8. Нельзя пользоваться функцией отжима – после стирки лучше вручную легко отжать лишнюю влагу, сжав колготки в кулаке. При этом нельзя выкручивать изделие, ведь оно может деформироваться или порваться.

9. Лучше перед стиркой вывернуть колготы наизнанку. Так уменьшится трение внешней стороны изделия и катышки будут появляться не так быстро.

10. Не стоит постоянно стирать капроновые колготы в стиральной машинке, ведь так они быстрее износятся. Лучше чередовать машинную и ручную стирку.

Как стирать колготки вручную

Если вы всё-таки не рискуете стирать капроновые колготки в стиральной машине, то стоит знать основные правила ручной стирки.

Алгоритм ручной стирки должен быть следующим. Сначала стоит намочить колготки едва теплой водой (помним, что температура воды не должна превышать 30 градусов). Далее колготки намылить гелем для деликатной стирки и оставить отмокать на 10 минут. Мыло лучше не использовать – оно может оставить разводы на материале.

Затем замочить колготки на 5 минут в едва теплой или прохладной воде с жидким моющим средством. После этого чуточку "помять", чтобы отстирались загрязнения – сильно тереть не стоит, чтобы не повредить деликатный материал.

Далее нужно хорошо прополоскать колготки в чистой воде несколько раз. Чтобы избавиться от лишней влаги, изделие нужно сжать в кулаке, но нельзя его выкручивать.

Как правильно сушить капроновые колготки

Нужно положить их на махровое полотенце или на хлопчатобумажную простыню, сверху накрыть еще одним слоем ткани и отжать, чтобы материал впитал лишнюю влагу. Далее развесить колготки для просушки, избегая прямых солнечных лучей. Также не стоит сушить колготки возле различных источников тепла, чтобы не вызвать их деформацию.

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