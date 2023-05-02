УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как стирать джинсы, чтобы они не сели и не полиняли: 15 правил, которые должен знать каждый

Алёна Воронина
2 мая 2023, 03:15
15
Джинсы уже много лет находятся на пике популярности. Но не все знают, как правильно стирать джинсы, чтобы не испортить любимый предмет гардероба.
Стирка, джинсы, стирание джинсы
Как правильно стирать джинсы, чтобы они не потеряли форму и цвет/ ua.depositphotos.com

Джинсовая одежда не теряет своей популярности на протяжении многих лет. Покупая очередные джинсы, все обычно выбирают модели, которые придутся по душе и будут удобными для длительного ношения, ведь это точно не тот предмет одежды, который покупается на короткий промежуток времени. Поэтому, конечно, хочется сохранить первоначальный новый вид своих джинсов как можно дольше. А для этого нужно знать, как правильно стирать джинсы.

Если не знать, как это правильно делать, со временем изделие может потерять свой цвет, растянуться или испортиться иным образом.

Вопрос, как часто нужно стирать джинсы, на самом деле довольно индивидуальный. Если вы, допустим, надеваете джинсы на работу, где они подвергаются ежедневным серьезным загрязнениям, то может потребоваться стирка даже после каждого рабочего дня. Если вы используете джинсы для повседневной носки и они при этом не сильно пачкаются, стирку можно проводить после 4-5 одеваний или реже. В этом вопросе нужен разумный баланс, ведь частая стирка может привести к более быстрому износу и потере цвета.

видео дня

Джинсы можно стирать как вручную, так и в стиральной машине. Лучше всего они сохранят свои форму и цвет, если стирать их вручную. Но большинство людей обычно предпочитают именно машинную стирку из-за удобства и необходимости сэкономить время. В таком случае стоит знать, как правильно стирать джинсы в стиральной машине. Для этого стоит знать ряд основных правил.

Как правильно стирать джинсы в стиральной машине

1. Перед стиркой обязательно ознакомьтесь с этикеткой изделия – там должны быть указаны основные требования к режиму и температуре стирки, разрешен или не разрешен отжим и тому подобное.

2. Застегните молнии и пуговицы. Выверните джинсы наизнанку – так они будут меньше подвергаться риску потери цвета или повреждения материала или декоративных элементов. Для полной защиты изделия можно поместить его в специальный мешок для стирки.

3. Используйте для стирки порошок для цветных тканей.

4. Нельзя использовать отбеливатели и другие агрессивные моющие средства.

5. Если информация о режиме стирки не указана на ярлычке, стоит выбрать "деликатный", "ручной режим" или "для джинсовой ткани". Отжим выбирать не более, чем 600 оборотов, однако во избежание риска деформации изделия лучше вообще не использовать отжим в машинке.

6. Температура воды не должна превышать 40 градусов, если иное не указано на ярлычке.

7. После стирки джинсы нужно расправить и повесить сушиться.

Как стирать джинсы, чтобы они не сели и не полиняли: 15 правил, которые должен знать каждый
Джинсы можно стирать как вручную, так и в стиральной машине/ ua.depositphotos.com

Как правильно стирать джинсы вручную

1. Температура воды, как и при машинной стирке, не должна превышать 40 градусов.

2. В качестве моющего средства лучше использовать натертое на терке и растворенное в воде хозяйственное мыло. Стиральный порошок использовать не рекомендуется, ведь он может вызвать потерю цвета тканью. Если всё-таки под руками лишь порошок, то его ни в коем случае нельзя сыпать непосредственно на джинсы – стоит сперва растворить его в воде, а лишь потом класть штаны в воду.

3. Можно добавить в воду немного уксуса или соли – таким образом можно избежать риска потери цвета тканью.

4. Стоит перед стиркой замочить джинсы. Если на них есть серьезные загрязнения, то стоит оставить их отмокать примерно на час, если загрязнения не серьезные – можно сократить этот промежуток времени.

5. Далее нужно взять щетку с мягким ворсом, намылить ее и пройтись ею по поверхности джинсов. Сильно давить не стоит, разве что нужно отстирать конкретное пятно.

6. Прополощите джинсы столько раз, сколько потребуется, чтобы вымылось всё моющее средство.

7. Подержите джинсы, чтобы стекла лишняя вода, а затем легонько отожмите их, не выкручивая. Также можно повесить джинсы над ванной, чтобы вода стекла полностью.

8. Повесьте сушиться в расправленном виде, но следите, чтобы они не пересохли и не "одеревенели".

Вас также может заинтересовать:

джинсы штаны стирка стиральная машинка интересные новости
Реклама

Главное за день

"Наносят удары именно по гражданским": Подоляк рассказал о новой тактике ракетных обстрелов россиян

"Наносят удары именно по гражданским": Подоляк рассказал о новой тактике ракетных обстрелов россиян

00:15 Украина
"Россию нужно сбросить с воздуха": Украина получит истребители F-16 от США - Кулеба

"Россию нужно сбросить с воздуха": Украина получит истребители F-16 от США - Кулеба

23:36 Украина
Ворвется сильное потепление: синоптики предупредили о сильнейшей жаре

Ворвется сильное потепление: синоптики предупредили о сильнейшей жаре

20:56 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

03:43

Легче, проще, быстрее: 7 способов ускорить уборку в квартире

03:20

Такой рецепт ищут все: всего 10 минут и на вашем столе будет гора вкуснейшей закускиВидео

03:15

Как стирать джинсы, чтобы они не сели и не полиняли: 15 правил, которые должен знать каждый

02:35

Заинтересованы ли на самом деле США в быстром окончании войны в Украине: эксперт удивил подробностямиВидео

02:05

Почему нельзя трогать гнезда ласточек: удивительный секрет сразит наповал

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

01:35

Яременко спрогнозировал, помогут ли США Украине добиться от РФ репарацийВидео

00:51

Почему 2 мая запрещено трогать обувь: приметы и что нельзя делатьВидео

00:33

Пищевая сода творит фантастику: 5 балдежных трюков, которые вызывают фурор

00:15

"Наносят удары именно по гражданским": Подоляк рассказал о новой тактике ракетных обстрелов россиянВидео

Реклама
01 мая, понедельник
23:56

Сеть подорвала вирусная головоломка: пользователи ломают голову над очень сложной задачей

23:36

"Россию нужно сбросить с воздуха": Украина получит истребители F-16 от США - КулебаВидео

23:21

Дочь Касселя и Беллучи показала небритые подмышки в невероятной фотосессии

23:10

Как проверить, что в доме денежная удача 3 мая: приметы и что нельзя делатьВидео

22:50

Голодал, ходил в синяках и следил следователь: Демин рассказал о своем тяжелом детствеВидео

22:42

Гороскоп на завтра 2 мая 2023: Стрелецам - никаких споров и важный день для РыбВидео

22:38

"Наступление РФ на Бахмут провалилось": в Белом доме сообщили об ошеломительных потерях оккупантовВидео

21:59

"Вместо шашлыка - поджаренные оккупанты": под Мелитополем подорвали штаб россиян

21:50

"Провал привел к хаосу": Путин 17 раз поменял командующих в УкраинеВидео

21:32

Роман Цимбалюк. На России собрались заманить американцев на болотаВидеоблоги

21:32

"Рабство как норма, свобода как отклонение": Данилов озвучил причины, почему Россия должна исчезнутьВидео

Реклама
21:07

Гороскоп для Стрельцов на май 2023: что принесет последний месяц весны

20:56

Ворвется сильное потепление: синоптики предупредили о сильнейшей жареВидео

20:13

В Украине тарифы на энергоносители не будут поднимать до завершения войны - постпред МВФВидео

20:07

Китай впервые проголосовал за резолюцию Генассамблеи ООН, где РФ названа агрессором: против - 5 странВидео

19:52

Путинский юморист Евгений Петросян очутился в больнице: медики выносили его из домаВидео

19:29

В России призывают молиться за перекроившего себя до неузнаваемости КиркороваВидео

19:20

Миротворческая миссия Папы Римского: что нужно об этом знатьмнение

18:48

Как отбелить белые вещи яичной скорлупой: уникальный трюк от опытных хозяек

18:38

Оккупанты в панике: Крым "атакуют беспилотники", работает ПВОВидео

18:12

Бахмут устоит до начала наступления, а на двух направлениях оккупанты переходят в глухую оборону - Свитан

17:50

Гороскоп для Скорпионов на май 2023: астролог назвала самые удачные и прибыльные дниВидео

17:50

В Париже протестующие подожгли полицейских: начались массовые митинги из-за закона МакронаВидео

17:48

"Они так и не проснулись": во время теракта в Умани трагически погибла целая семьяВидео

17:35

В Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочкуВидео

17:24

Мужчина купил дом и потерял дар речи от находки в саду за ним

17:22

Цены взвинтили: сколько стоит бензин и что будет дальшеВидео

16:20

РФ потеряла более роты оккупантов на Таврическом направлении за сутки – генерал ТарнавскийВидео

16:15

Украинцам летом нужно будет заплатить налоги на жилье: как правильно посчитать

16:03

РФ готовит новый ракетный удар: британский офицер-разведчик рассказал о вероятных целях

15:55

Королевская семья в ужасе: принц Гарри вновь ошеломил скандаломВидео

Реклама
15:54

Молодая редиска невероятно полезная, но может и "добить" желудок: кому ее нельзя есть

15:40

Блогер раскрыл, как супруг-нахлебник украинки-певицы Asti уговорил ее молчать в РФ о войнеВидео

14:54

"Застряла в 90-x": Королёва опозорилась на дне рождения КиркороваВидео

14:52

Разговоры о бывших в отношениях: 3 ситуации, которые могут разрушить вашу любовьВидео

14:45

"Да, все готово": Резников заверил, что контрнаступление ВСУ будет удачнымВидео

14:32

Контрнаступление ВСУ: Буданов заявил, что в ближайшее время все увидят ожидаемые результатыВидео

14:23

В каких продуктах больше йода: удивительные сведения о популярном веществеВидео

14:10

"Не хотела, чтобы мир видел": в сеть слили секретное фото молодой Меган Маркл

13:58

Куда девать старое нижнее белье: почему нельзя хранить и как выбросить без вреда для тела и души

13:54

Не вручали повестку: в полиции объяснили, за что военные жестко задерживали мужчину в Ивано-ФранковскеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Праздники
Православный календарь 2023Календарь 2023
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Рецепты
Простые блюдаРецепты на Пасху 2023ЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять