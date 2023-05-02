Как стирать джинсы, чтобы они не сели и не полиняли: 15 правил, которые должен знать каждый

Джинсы уже много лет находятся на пике популярности. Но не все знают, как правильно стирать джинсы, чтобы не испортить любимый предмет гардероба.

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Как правильно стирать джинсы, чтобы они не потеряли форму и цвет/ ua.depositphotos.com

Джинсовая одежда не теряет своей популярности на протяжении многих лет. Покупая очередные джинсы, все обычно выбирают модели, которые придутся по душе и будут удобными для длительного ношения, ведь это точно не тот предмет одежды, который покупается на короткий промежуток времени. Поэтому, конечно, хочется сохранить первоначальный новый вид своих джинсов как можно дольше. А для этого нужно знать, как правильно стирать джинсы.

Если не знать, как это правильно делать, со временем изделие может потерять свой цвет, растянуться или испортиться иным образом.

Вопрос, как часто нужно стирать джинсы, на самом деле довольно индивидуальный. Если вы, допустим, надеваете джинсы на работу, где они подвергаются ежедневным серьезным загрязнениям, то может потребоваться стирка даже после каждого рабочего дня. Если вы используете джинсы для повседневной носки и они при этом не сильно пачкаются, стирку можно проводить после 4-5 одеваний или реже. В этом вопросе нужен разумный баланс, ведь частая стирка может привести к более быстрому износу и потере цвета.

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Джинсы можно стирать как вручную, так и в стиральной машине. Лучше всего они сохранят свои форму и цвет, если стирать их вручную. Но большинство людей обычно предпочитают именно машинную стирку из-за удобства и необходимости сэкономить время. В таком случае стоит знать, как правильно стирать джинсы в стиральной машине. Для этого стоит знать ряд основных правил.

Как правильно стирать джинсы в стиральной машине

1. Перед стиркой обязательно ознакомьтесь с этикеткой изделия – там должны быть указаны основные требования к режиму и температуре стирки, разрешен или не разрешен отжим и тому подобное.

2. Застегните молнии и пуговицы. Выверните джинсы наизнанку – так они будут меньше подвергаться риску потери цвета или повреждения материала или декоративных элементов. Для полной защиты изделия можно поместить его в специальный мешок для стирки.

3. Используйте для стирки порошок для цветных тканей.

4. Нельзя использовать отбеливатели и другие агрессивные моющие средства.

5. Если информация о режиме стирки не указана на ярлычке, стоит выбрать "деликатный", "ручной режим" или "для джинсовой ткани". Отжим выбирать не более, чем 600 оборотов, однако во избежание риска деформации изделия лучше вообще не использовать отжим в машинке.

6. Температура воды не должна превышать 40 градусов, если иное не указано на ярлычке.

7. После стирки джинсы нужно расправить и повесить сушиться.

Джинсы можно стирать как вручную, так и в стиральной машине/ ua.depositphotos.com

Как правильно стирать джинсы вручную

1. Температура воды, как и при машинной стирке, не должна превышать 40 градусов.

2. В качестве моющего средства лучше использовать натертое на терке и растворенное в воде хозяйственное мыло. Стиральный порошок использовать не рекомендуется, ведь он может вызвать потерю цвета тканью. Если всё-таки под руками лишь порошок, то его ни в коем случае нельзя сыпать непосредственно на джинсы – стоит сперва растворить его в воде, а лишь потом класть штаны в воду.

3. Можно добавить в воду немного уксуса или соли – таким образом можно избежать риска потери цвета тканью.

4. Стоит перед стиркой замочить джинсы. Если на них есть серьезные загрязнения, то стоит оставить их отмокать примерно на час, если загрязнения не серьезные – можно сократить этот промежуток времени.

5. Далее нужно взять щетку с мягким ворсом, намылить ее и пройтись ею по поверхности джинсов. Сильно давить не стоит, разве что нужно отстирать конкретное пятно.

6. Прополощите джинсы столько раз, сколько потребуется, чтобы вымылось всё моющее средство.

7. Подержите джинсы, чтобы стекла лишняя вода, а затем легонько отожмите их, не выкручивая. Также можно повесить джинсы над ванной, чтобы вода стекла полностью.

8. Повесьте сушиться в расправленном виде, но следите, чтобы они не пересохли и не "одеревенели".

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