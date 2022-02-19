Как стать организованным: 10 эффективных советов, которые помогут все успевать

Как стать организованным/ ua.depositphotos.com, blog.whatasoftware.com

Вы ловили себя на привычке откладывать дела на потом? Трудно ли вам укладываться в график и успевать выполнить запланированное? Возникала ли у вас когда-то мысль, что вам не удается правильно организовать свое время? Неорганизованность часто может донимать в повседневной жизни и создавать для вас дискомфорт.

В каких бы сферах вам не хватало дисциплины, не опускайте руки. Если вы считаете, что вы неорганизованы, есть ряд советов, которые помогут "подружиться со временем" и навести порядок в вашей жизни.

1. Найдите корень проблемы

Решение любой проблемы начинается с поиска причин. Стоит "покопаться в себе" и проанализировать, какие вещи мешают вам быть более организованными. Это могут быть недостатки характера, непонимание, чего вы хотите от жизни, зависимость от чужого мнения и тому подобное. Какой бы ни была причина, попробуйте ее определить – это будет ключом, который поможет открыть дверь и двигаться дальше, чтобы стать организованным человеком.

Обдумайте, какие факторы мешают вам быть более дисциплинированными прямо сейчас? Чтобы лучше проанализировать свои мысли, можете записать их на бумаге.

2. Настройте свою внутреннюю мотивацию

Это один из первых шагов, который поможет вам встать на правильную тропу, чтобы быть организованными. Поработайте над тем, чтобы выбросить из головы негативные мысли, страхи и неуверенность в себе, которые заставляют вас думать, что вы не сможете самостоятельно справиться с проблемой.

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3. Не поддавайтесь старым привычкам

Если вы уже стали на этот путь, включите максимальный самоконтроль и не позволяйте себе поддаться искушению расслабиться и отступить от вашего плана. Вы можете подумать, что один раз "дать слабинку" – это не страшно. Но, как известно, поступок порождает привычку. Если вы нарушите один раз то, что пообещали себе сами, далее вам будет труднее удержаться от желания отступить от плана еще раз, а потом еще и еще.

4. Составьте расписание и придерживайтесь его

Планируйте свою работу и свободное время. Вам будет легче управлять своим временем и быть организованным, если у вас будет четкое расписание и вы будете придерживаться его.

При этом полезно все большие задачи разбивать на более мелкие – так будет легче их выполнять и рассчитать необходимое на это время. Также это увеличивает мотивацию – всегда легче приступить к выполнению небольшого дела, чем объемного, сложного и затратного по времени.

5. Вносите важные даты и дела в календарь

Не нужно пытаться держать все в голове – ваш "внутренний компьютер" на самом деле не компьютер, и он устает. Будет легче, если все важные даты и дела будут записаны в календарь, который вы сможете регулярно обновлять.

Вы сами можете выбрать, где вам будет удобно это записать – просто в блокноте, в приложении на смартфоне или на своем ноутбуке. И возьмите за привычку регулярно сверяться с календарем.

6. Составляйте списки дел

Полезно составить отдельно список краткосрочных дел, которые вы должны сделать быстрее, и список долгосрочных дел. Лучше держать их в таком месте, где вы можете их постоянно видеть. Выполненные дела вычеркивайте из списка.

7. Вознаграждайте себя за организованность

Любые успехи на своем пути лучше вознаграждать, чтобы увеличивать свою мотивацию. Можете выдумать свою систему вознаграждений. Например, выполнив какое-то важное и сложное задание, запланируйте себе поход в любимое кафе или побалуйте себя выпечкой, которую любите.

8. Планируйте перерывы во время рабочего дня

Каким бы насыщенным ни был ваш график, стоит предусматривать хотя бы короткие перерывы для отдыха в течение этого дня. Во время перерыва отвлекитесь от рабочего процесса, прогуляйтесь или сделайте небольшую разминку, перекусите или выпейте чай/кофе и тому подобное. Такие моменты важны, чтобы вы не переутомились.

9. Потренируйтесь в многозадачности

Многозадачность может помочь выполнять больше дел за один и тот же промежуток времени. Например, вы можете поставить греться чайник на чай, и за время, пока закипит вода, сложить полотенца, застелить постель или забросить одежду в стиральную машину.

Такая практика поможет вам научиться управлять большим количеством процессов за раз и стать более организованными. Однако стоит помнить, что многозадачность уменьшает вашу сосредоточенность на каждом отдельном деле, поэтому этот вариант подойдет не для каждого.

10. Организуйте свое пространство

Наведите порядок в вещах вокруг вас как дома, так и на работе. Старайтесь, чтобы всё было на своих местах. Тогда вам не придется в нужный момент искать, куда же вы положили ту или иную вещь. Приведение в порядок вашего пространства уже само по себе сделает вас более организованными, а кроме этого еще и облегчит выполнение всех ваших запланированных дел.

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