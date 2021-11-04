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Как стать миллионером: названы 5 главных привычек богатых людей

4 ноября 2021, 20:25

По словам специалиста, многие убеждения, связанные с деньгами, закладываются в раннем детстве.

деньги
Как стать богатым / pixabay

Семейный психолог Алена Щербань рассказала, как нужно относиться к деньгам и материальным благам, чтобы стать миллионером.

"Для меня деньги – это энергия, которая попадает в наше поле. Есть несколько видов возможностей получения денег: заработанные деньги или потоковые (когда вы находитесь в определенном состоянии, и деньги к вам приходят)", - сказала психолог во время чата на Главреде.

По словам специалиста, многие убеждения, связанные с деньгами, закладываются в раннем детстве.

"Например, если родители говорили, чтобы были деньги, нужно долго и тяжело работать, или деньги есть только у плохих людей. Тогда ни о каких потоковых деньгах речи быть не может. На бессознательном уровне человек не хочет быть плохим и всячески разворачивает от себя денежные потоки. Нужно начинать с убеждений и разобраться, что вы думаете о деньгах, что для вас деньги, что для вас значит быть богатым и бедным, в чем ваша бедность", - отмечает психолог. Щербань убеждена, чтобы стать миллионером, нужно иметь мысли и образы как у миллионера.

"Для чего вам нужны деньги? Если вы находитесь в состоянии выживания, заботясь только о том, что вам покушать и одеть, это не мышление миллионера. Некоторые объемы мышления передаются по наследству. Редко люди из бедных семей становятся миллионерами – там обычно много боли и желания доказать миру, что ты чего-то стоишь и достоин любви. Здесь включается компенсаторный механизм – через свои достижения человек доказывает близким, что он чего-то достоин. Таким образом, человек становится достигатором, очень успешным, но при этом очень больным и несчастливым", - говорит специалист.

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Также Алена Щербань рассказала, какими качествами должен обладать человек, чтобы суметь стать богатым.

Топ-5 главных качеств успешного человека

  • Дисциплинированность, умение видеть и выстраивать стратегию, а также способность понять, во что можно вложить эти деньги.
  • Деньги не могут лежать дома под подушкой. Их можно сравнить с кровью – она должна циркулировать и обновляться.
  • Деньги – это энергия, которая должна двигаться. Но в нашем менталитете заложены установки положить деньги в банк или под подушку. Однако, когда в организме происходит застой, ничем хорошим это не заканчивается. Так же и с деньгами.
  • Также качествами финансово успешных людей являются целеустремленность и верная самооценка. Если человек считает себя достойным зарабатывать столько денег, у него получится.
  • Если самооценка низкая – стыдно быть собой, ни о каких больших деньгах речи быть не может.

Читайте полную версию чата на Главреде с психологом Аленой Щербань.

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психолог Алена Щербань
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