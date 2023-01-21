Как стакан воды в микроволновке спасет вашу технику: секрет, о котором вы и не догадываетесь

Во время пользования микроволновой печью мало кто пытается заглядывать далеко вперед во времени и прогнозировать, сколько прибор сможет работать до того, как исчерпает свои возможности и потребует ремонта. А подумать об этом будет не лишним. Ведь то, как мы обращаемся со своей техникой, как раз и определяет срок, который она нам будет служить "верой и правдой".
Есть некоторые секреты, которые стоит знать каждому, ведь это сохранит технику от поломок на более долгое время.
Например, избежать возникновения неисправностей может помочь емкость, в которую нужно налить стакан воды. Эту емкость нужно ставить в микроволновку всякий раз, когда вы хотите нагреть небольшое количество пищи – весом менее 100 г.
Дело в том, что микроволновая печь имеет некую нижнюю границу количества пищи, которую она может нагреть. Преимущественно это 100 г. Если же постоянно греть в ней количество продукта, которое будет меньше этого веса, то определенное количество образованных в приборе волн будет просто неиспользованным.
В результате эти волны могут повредить магнетрон – дорогую деталь в микроволновке, без которой прибор дальше работать не сможет.
Поэтому если вам нужно нагреть лишь одну-две котлеты или бутерброд, лучше поставить вместе с ними емкость с водой. При этом емкость должна быть из такого материала, который разрешается разогревать в этом приборе.
Чтобы проверить технические характеристики вашей микроволновки и узнать все предостережения, лучше сразу после приобретения тщательно ознакомиться с инструкцией к ней.
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