Как стакан воды в микроволновке спасет вашу технику: секрет, о котором вы и не догадываетесь

Часто мы и не догадываемся, какие бывают поломки в микроволновой печи и что их может вызывать. Но есть неожиданные способы, которые сохранят технику от поломок.

Стакан воды в микроволновке спасет вашу технику от поломок/ ua.depositphotos.com

Во время пользования микроволновой печью мало кто пытается заглядывать далеко вперед во времени и прогнозировать, сколько прибор сможет работать до того, как исчерпает свои возможности и потребует ремонта. А подумать об этом будет не лишним. Ведь то, как мы обращаемся со своей техникой, как раз и определяет срок, который она нам будет служить "верой и правдой".

Есть некоторые секреты, которые стоит знать каждому, ведь это сохранит технику от поломок на более долгое время.

Например, избежать возникновения неисправностей может помочь емкость, в которую нужно налить стакан воды. Эту емкость нужно ставить в микроволновку всякий раз, когда вы хотите нагреть небольшое количество пищи – весом менее 100 г.

Дело в том, что микроволновая печь имеет некую нижнюю границу количества пищи, которую она может нагреть. Преимущественно это 100 г. Если же постоянно греть в ней количество продукта, которое будет меньше этого веса, то определенное количество образованных в приборе волн будет просто неиспользованным.

В результате эти волны могут повредить магнетрон – дорогую деталь в микроволновке, без которой прибор дальше работать не сможет.

Поэтому если вам нужно нагреть лишь одну-две котлеты или бутерброд, лучше поставить вместе с ними емкость с водой. При этом емкость должна быть из такого материала, который разрешается разогревать в этом приборе.

Чтобы проверить технические характеристики вашей микроволновки и узнать все предостережения, лучше сразу после приобретения тщательно ознакомиться с инструкцией к ней.

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