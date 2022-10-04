Как спрятать седину: три безотказных способа выглядеть моложе

Появление седых волос - процесс естественный, но далеко не всегда это происходит в солидном возрасте.
Седина давно уже перестала быть показателем возраста и проблемой: теперь это модно, но многие все же комплексуют из-за седых прядей в волосах.
На появление седых волос влияет не только возраст, но и некоторые болезни, потрясения и стрессовые ситуации. Свою лепту вносит и нездоровый образ жизни, курение и алкоголь.
Меняем прическу
Если у вас нет времени на салонные процедуры, то поможет смена прически. Седина чаще всего появляется на висках и на проборе, а потому существует смысл заколоть или зафиксировать лаком волосы так, чтобы прикрыть "проблемные" места.
Мелирование
У этой процедуры есть несколько важных плюсов:
- Щадящее воздействие – не затрагивает корни, проводится только на отдельных прядях;
- Отсутствие возрастных ограничений – подходит как молодым девушкам, столкнувшимся с первыми проявлениями "взросления", так и зрелым дамам;
- Универсальность – может выполняться на волосах любой длины;
- Придание волосам дополнительной пышности и объема.
Покраска волос
Техника закрашивания седины отличается в зависимости от ее типа. Следуйте правилам экспертов, чтобы добиться наиболее эффективного окрашивания.
При окрашивании первый раз на корни стоит наносить меньший процент осветлителя, чтобы они не выглядели светлее, советуют эксперты.
- Оксид выбирается исходя из толщины волоса. Для толстых волос концентрация красящего вещества будет гораздо больше.
- Тонкие волосы можно окрашивать и в блонд, и в темный. Толстые седые волосы перед окрашиванием в блонд предварительно осветляют для создания фона окрашивания.
- Для максимального закрашивания используйте предпигментацию — технику окрашивания седых волос, позволяющую насытить пустую структуру волос фоном для будущего пигмента. Эта процедура сглаживает пористые волосы и чешуйки, ухаживает и продлевает стойкость окрашивания. В идеале предпигментацию нужно проводить в салоне с опытным мастером, она не займет много времени, но позволит получить красивый цвет волос. Но также вы можете провести ее самостоятельно: половину тюбика краски смешайте с водой в пропорции 1 к 2, нанесите на седые волосы и выдержите 15‒20 минут. Оставшуюся часть краски смешайте с окислителем и нанесите на всю длину волос поверх предыдущего состава, оставьте на необходимое по инструкции время.
- При повторном окрашивании корней той же краской можно не наносить краску на всю длину, но важно аккуратно растянуть ее, чтобы создать плавный переход. В случае если оттенок вымывается, наносите краску на всю длину за несколько минут до смывки.
- Корни стоит подкрашивать в среднем раз в 2 недели. Все зависит от того, как быстро отрастают ваши волосы.
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