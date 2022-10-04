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Как спрятать седину: три безотказных способа выглядеть моложе

4 октября 2022, 15:19

Появление седых волос - процесс естественный, но далеко не всегда это происходит в солидном возрасте.

Седина
Как спрятать седину / pixabay.com

Седина давно уже перестала быть показателем возраста и проблемой: теперь это модно, но многие все же комплексуют из-за седых прядей в волосах.

На появление седых волос влияет не только возраст, но и некоторые болезни, потрясения и стрессовые ситуации. Свою лепту вносит и нездоровый образ жизни, курение и алкоголь.

Меняем прическу

Если у вас нет времени на салонные процедуры, то поможет смена прически. Седина чаще всего появляется на висках и на проборе, а потому существует смысл заколоть или зафиксировать лаком волосы так, чтобы прикрыть "проблемные" места.

Мелирование

У этой процедуры есть несколько важных плюсов:

  • Щадящее воздействие – не затрагивает корни, проводится только на отдельных прядях;
  • Отсутствие возрастных ограничений – подходит как молодым девушкам, столкнувшимся с первыми проявлениями "взросления", так и зрелым дамам;
  • Универсальность – может выполняться на волосах любой длины;
  • Придание волосам дополнительной пышности и объема.

Покраска волос

Техника закрашивания седины отличается в зависимости от ее типа. Следуйте правилам экспертов, чтобы добиться наиболее эффективного окрашивания.

При окрашивании первый раз на корни стоит наносить меньший процент осветлителя, чтобы они не выглядели светлее, советуют эксперты.

  1. Оксид выбирается исходя из толщины волоса. Для толстых волос концентрация красящего вещества будет гораздо больше.
  2. Тонкие волосы можно окрашивать и в блонд, и в темный. Толстые седые волосы перед окрашиванием в блонд предварительно осветляют для создания фона окрашивания.
  3. Для максимального закрашивания используйте предпигментацию — технику окрашивания седых волос, позволяющую насытить пустую структуру волос фоном для будущего пигмента. Эта процедура сглаживает пористые волосы и чешуйки, ухаживает и продлевает стойкость окрашивания. В идеале предпигментацию нужно проводить в салоне с опытным мастером, она не займет много времени, но позволит получить красивый цвет волос. Но также вы можете провести ее самостоятельно: половину тюбика краски смешайте с водой в пропорции 1 к 2, нанесите на седые волосы и выдержите 15‒20 минут. Оставшуюся часть краски смешайте с окислителем и нанесите на всю длину волос поверх предыдущего состава, оставьте на необходимое по инструкции время.
  4. При повторном окрашивании корней той же краской можно не наносить краску на всю длину, но важно аккуратно растянуть ее, чтобы создать плавный переход. В случае если оттенок вымывается, наносите краску на всю длину за несколько минут до смывки.
  5. Корни стоит подкрашивать в среднем раз в 2 недели. Все зависит от того, как быстро отрастают ваши волосы.

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Автор: Сергей Кущ
волосы седина
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