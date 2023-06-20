Как спать во время жары: лучшие позы, пижамы и другие хитрости

Главред расскажет, как уснуть в жару без кондиционера и чувствовать себя хорошо.

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Как спать во время жары / коллаж: Главред, фото: pexels

Сон в летнюю ночь не всегда бывает приятным, особенно, если нет кондиционера или вентилятора. Мы расскажем, как уснуть в жару без кондиционера и в чем лучше спать, чтобы на утро чувствовать себя бодро.

Как спать во время жары - положение тела

Конечно, давно известно, что самая безопасная поза для сна - это положение на спине. Самая опасная при этом - на животе. Однако у сна на спине есть свой минус - он вызывает храп и скрежет зубами, а также в этом положении тело имеет максимальное количество площади, которая прикасается к поверхности, а значит - нагревается. То есть, засыпая на спине, вероятнее всего - вам будет жарко. По этому оптимальным вариантом остается сон на боку с периодической сменой стороны.

В чем не жарко спать - ткань имеет значение

Конечно, летом многие стараются минимизировать количество одежды на себе, однако это не все способы облегчить сон. Если вы привыкли спать в пижаме, то летом важно следить, чтобы ткань было как можно тоньше и при этом - натуральная. Стоит остановиться на майках и шортах из тонкого хлопка или других легких и дышащих тканей. Всё то же касается материала постельного белья - это должна быть тонкая натуральная ткань.

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Как облегчить сон в жару - маленькие хитрости

Для того, чтобы облегчить сон в спальне, старайтесь следить за тем, чтобы солнце не нагревало эту комнату. Также очень важно уделять внимание проветриванию и циркуляции свежего воздуха в комнате. Помимо прочего, перед сном важно не употреблять тяжелой пищи и сходить в прохладный душ. Также стоит убрать лишние одеяла и подушки.

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