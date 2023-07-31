Как спасти урожай: почему гниют помидоры и как это предотвратить

Вы сможете предотвратить гниение помидоров и наслаждаться вкусным и качественным урожаем.

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Чем обработать помидоры гниют / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Летние огороды и теплицы обещают богатый урожай сочных помидоров, но порой радость может омрачить гниение плодов прямо на кустах. Почему так происходит и как избавиться от гнили помидоров?

Почему помидоры начинают гнить?

Повреждения кожуры: Механические повреждения кожуры помидоров создают путь для патогенных микроорганизмов, которые вызывают гниение. Падение дождя или чрезмерное капельное орошение также способствуют внедрению болезнетворных микробов в плод.

Механические повреждения кожуры помидоров создают путь для патогенных микроорганизмов, которые вызывают гниение. Падение дождя или чрезмерное капельное орошение также способствуют внедрению болезнетворных микробов в плод. Бактериальные и грибковые инфекции: Гниль помидоров может быть вызвана бактериальными или грибковыми инфекциями, такими как бактериальная гниль и альтернариоз.

Гниль помидоров может быть вызвана бактериальными или грибковыми инфекциями, такими как бактериальная гниль и альтернариоз. Недостаток витаминов и минералов: Неправильное питание растений или недостаток витаминов и минералов может ослабить их иммунитет, делая их более восприимчивыми к болезням и гниению.

Как избавить помидоры от гнили?

Правильный полив: Предотвращайте лишнюю влажность вокруг корней помидоров, чтобы уменьшить вероятность гниения. Регулируйте полив в соответствии с потребностями растений.

Предотвращайте лишнюю влажность вокруг корней помидоров, чтобы уменьшить вероятность гниения. Регулируйте полив в соответствии с потребностями растений. Укрытие от дождя: В периоды дождей или паводков укройте кусты помидоров с помощью специальных укрытий или теплицы, чтобы предотвратить попадание влаги на плоды.

В периоды дождей или паводков укройте кусты помидоров с помощью специальных укрытий или теплицы, чтобы предотвратить попадание влаги на плоды. Санитарная обработка: Регулярно удаляйте пораженные листья и плоды, чтобы предотвратить распространение инфекции на другие части растений.

Регулярно удаляйте пораженные листья и плоды, чтобы предотвратить распространение инфекции на другие части растений. Применение антисептиков : Обработайте растения антисептическими препаратами, которые помогут предотвратить развитие гнили и укрепить иммунитет растений.

: Обработайте растения антисептическими препаратами, которые помогут предотвратить развитие гнили и укрепить иммунитет растений. Правильное питание: Обеспечьте растения достаточным количеством питательных веществ, включая калий и кальций, чтобы укрепить их здоровье и сопротивляемость к болезням.

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