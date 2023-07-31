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Как спасти урожай: почему гниют помидоры и как это предотвратить

Сергей Кущ
31 июля 2023, 13:57 обновлено 31 июля, 13:57
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Вы сможете предотвратить гниение помидоров и наслаждаться вкусным и качественным урожаем.
Чем обработать помидоры гниют
Чем обработать помидоры гниют / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Летние огороды и теплицы обещают богатый урожай сочных помидоров, но порой радость может омрачить гниение плодов прямо на кустах. Почему так происходит и как избавиться от гнили помидоров?

Почему помидоры начинают гнить?

  • Повреждения кожуры: Механические повреждения кожуры помидоров создают путь для патогенных микроорганизмов, которые вызывают гниение. Падение дождя или чрезмерное капельное орошение также способствуют внедрению болезнетворных микробов в плод.
  • Бактериальные и грибковые инфекции: Гниль помидоров может быть вызвана бактериальными или грибковыми инфекциями, такими как бактериальная гниль и альтернариоз.
  • Недостаток витаминов и минералов: Неправильное питание растений или недостаток витаминов и минералов может ослабить их иммунитет, делая их более восприимчивыми к болезням и гниению.

Как избавить помидоры от гнили?

  • Правильный полив: Предотвращайте лишнюю влажность вокруг корней помидоров, чтобы уменьшить вероятность гниения. Регулируйте полив в соответствии с потребностями растений.
  • Укрытие от дождя: В периоды дождей или паводков укройте кусты помидоров с помощью специальных укрытий или теплицы, чтобы предотвратить попадание влаги на плоды.
  • Санитарная обработка: Регулярно удаляйте пораженные листья и плоды, чтобы предотвратить распространение инфекции на другие части растений.
  • Применение антисептиков: Обработайте растения антисептическими препаратами, которые помогут предотвратить развитие гнили и укрепить иммунитет растений.
  • Правильное питание: Обеспечьте растения достаточным количеством питательных веществ, включая калий и кальций, чтобы укрепить их здоровье и сопротивляемость к болезням.

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