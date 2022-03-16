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Как спасти свою жизнь при ракетном ударе: основные правила

16 марта 2022, 09:24
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В МВД Украины предоставили подробную инструкцию.

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Как спасти свою жизнь при ракетном ударе / Фото Reuters

Чтобы повысить шансы остаться в живых во время ракетного удара или авианалета следует соблюдать правила "двух стен" и "двух выходов".

В Министерстве внутренних дел Украины предоставили подробную инструкцию, как действовать в случае авиаудара.

Правило "двух стен"

Отмечается, что от опасности вас должно отделять не менее двух стен, потому что одна вероятно, разрушится от удара, а во вторую полетят обломки стены, оконного стекла и т.д.

Поэтому безопаснее прятаться в месте, расположенном за второй от фасада несущей стеной. Обычно таким условиям соответствуют тамбур, коридор или прихожая.

Правило "двух выходов"

Следует понимать, что подвал или гараж с одним выходом является ловушкой. Единственный выход может засыпать обломками, кроме того он может оказаться заблокированным во время пожара.

Однако современные подземные паркинги и подвалы чаще всего являются безопасным убежищем. Кроме нескольких выходов, они оборудованы датчиками дыма и системами пожаротушения.

Ранее мы рассказывали, как и чем нужно заклеить окна во время войны.

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