Как спасти крупу от крупяного жучка: лайфхаки, чтобы по квартире не летала жирная моль

В каждом доме есть крупы, а многие украинцы закупают этот продукт в оптовых количествах. Желание запастись продуктами впрок приводит к появлению неприятных соседей. Насекомые уничтожают запасы, их сложно заметить и вывести, а если пропустить момент, то крупы придется выбросить. Поэтому актуальным остаются способы, как спасти крупу от жучков, а также, как предотвратить появление непрошенных гостей.
Жучки в крупе и муке: причины и признаки появления
У появления насекомых в запасах есть две причины:
- Личинки уже были в продуктах, когда вы их принесли домой. Это означает, что производитель не придерживается норм и требований к данному виду товара. Также возможно, что личинки или жучки попали в крупу уже в магазине.
- Распространение насекомых из одной зараженной пачки. Взрослые особи мигрируют в другие пакеты с крупой и оставляют там личинки. Это приводит к размножению насекомых и порчи других продуктов.
Поэтому важно быстро выявить проблему и предотвратить порчу продуктов. Если жучки поселились в крупе и муке, то такой продукт уже употреблять в пищу невозможно из-за неприятного запаха и большого количества продуктов жизнедеятельности насекомых.
Увидеть, что в гречке или рисе завелись жучки можно по следующим признакам:
появилась белесая тонкая паутина на поверхности зерен;
- зерна склеиваются друг с другом;
- в зернах появились отверстия;
- на дне упаковки много крупяной пыли;
- среди зерен появились черные включения – экскременты насекомых.
В этом случае нужно срочно предпринимать меры по устранению проблемы. Сложность состоит в том, что просто выбросить пакет недостаточно. Для избавления от жучков, которые завелись в крупе или муке – комплексная работа.
Паразиты в рисе, гречке, муке: как избавиться
Появление таких гостей в продуктах заставляет искать способы, как вывести жучков на кухне или в кладовке. Все дело в том, что некоторые виды насекомых отлично себя чувствуют в хлебницах и даже в остатках круп в шкафах, поэтому в первую очередь работу нужно начинать со всех поверхностей.
Чтобы избавиться от жучков в крупе нужно выполнить следующие шаги:
- Вытащить все из шкафов и осмотреть все полки на предмет "гнезд", которые насекомые создают вне пакетов с крупами. Полки стенки шкафов нужно тщательно вымыть, пылесосом убирается вся пыль из щелей вокруг шкафа, чтобы насекомые не смогли там переждать глобальную уборку и снова поселиться.
- Далее следует осмотреть крупу. Особенно тщательно нужно осматривать мелкие крупы, а также емкости с зернами. Жучки селятся на дне и там будет основное "гнездо" с личинками.
- Вывести жучков на кухне можно путем промывки пораженных зерен. Это делается под струей теплой воды. Также зерна можно залить водой и дождаться пока всплывут личинки и сами насекомые. Их удаляют, а крупу промывают под проточной водой. Мелкие крупы – манку и кус-кус можно просеять через сито, чтобы более крупные личинки и жучки отделились от зерен.
- Далее можно приступать к термической обработке. Если крупа промывалась, ей нужно дать время высохнуть. После этого зерна насыпаются на противень тонким слоем и ставятся в духовку на 50 градусов. Такая процедура проводится в течение 30 минут. Также можно аналогичную "прожарку" устроить на сковороде. Далее на 4 суток зерна ставятся в морозилку.
- Тщательно перемыть все емкости, где хранилась зараженная крупа. Все пакеты и мешки лучше выбросить. В идеале зерна кладутся в чистую стеклянную посуду с герметичной крышкой.
Как спасти крупу от жучков: народные средства
В качестве профилактики появления насекомых в зернах можно использовать народные средства. Для мытья шкафов понадобится раствор уксуса и воды в пропорции 1-2 столовых ложки на литр воды. Протирать шкафы нужно регулярно, чтобы в углах не скапливалась пыль и остатки продуктов.
Также обезопасить продукты можно с помощью приманки из буры, манки и сахарной пудры (1:1:1), разложить ее на бумаге в квартире на шкафах. После рекомендуется разложить бумагу по шкафам, а на нее положить зубчики чеснока, лаванду или лавровый лист – это нужно, чтобы жучки не завелись снова.
Стоит помнить, что паразиты в рисе, гречке, манке, муке, овсянке и других крупах размножаются очень быстро, поэтому осматривать зерна нужно регулярно. Если жучков уже выводили, то в ближайшее время нужно еще раз проверить крупы. В случае, если паразиты или их личинки остались, крупы следует выбросить.
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