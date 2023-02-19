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Как спасти крупу от крупяного жучка: лайфхаки, чтобы по квартире не летала жирная моль

19 февраля 2023, 13:22
Расскажем, как защитить и очистить крупы и муку от жучков и моли.
Как избавиться от жучков в крупе
Как избавиться от жучков в крупе / ua.depositphotos.com

В каждом доме есть крупы, а многие украинцы закупают этот продукт в оптовых количествах. Желание запастись продуктами впрок приводит к появлению неприятных соседей. Насекомые уничтожают запасы, их сложно заметить и вывести, а если пропустить момент, то крупы придется выбросить. Поэтому актуальным остаются способы, как спасти крупу от жучков, а также, как предотвратить появление непрошенных гостей.

Жучки в крупе и муке: причины и признаки появления

У появления насекомых в запасах есть две причины:

  1. Личинки уже были в продуктах, когда вы их принесли домой. Это означает, что производитель не придерживается норм и требований к данному виду товара. Также возможно, что личинки или жучки попали в крупу уже в магазине.
  2. Распространение насекомых из одной зараженной пачки. Взрослые особи мигрируют в другие пакеты с крупой и оставляют там личинки. Это приводит к размножению насекомых и порчи других продуктов.

Поэтому важно быстро выявить проблему и предотвратить порчу продуктов. Если жучки поселились в крупе и муке, то такой продукт уже употреблять в пищу невозможно из-за неприятного запаха и большого количества продуктов жизнедеятельности насекомых.

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Увидеть, что в гречке или рисе завелись жучки можно по следующим признакам:

появилась белесая тонкая паутина на поверхности зерен;

  • зерна склеиваются друг с другом;
  • в зернах появились отверстия;
  • на дне упаковки много крупяной пыли;
  • среди зерен появились черные включения – экскременты насекомых.

В этом случае нужно срочно предпринимать меры по устранению проблемы. Сложность состоит в том, что просто выбросить пакет недостаточно. Для избавления от жучков, которые завелись в крупе или муке – комплексная работа.

Паразиты в рисе, гречке, муке: как избавиться

Появление таких гостей в продуктах заставляет искать способы, как вывести жучков на кухне или в кладовке. Все дело в том, что некоторые виды насекомых отлично себя чувствуют в хлебницах и даже в остатках круп в шкафах, поэтому в первую очередь работу нужно начинать со всех поверхностей.

Чтобы избавиться от жучков в крупе нужно выполнить следующие шаги:

  1. Вытащить все из шкафов и осмотреть все полки на предмет "гнезд", которые насекомые создают вне пакетов с крупами. Полки стенки шкафов нужно тщательно вымыть, пылесосом убирается вся пыль из щелей вокруг шкафа, чтобы насекомые не смогли там переждать глобальную уборку и снова поселиться.
  2. Далее следует осмотреть крупу. Особенно тщательно нужно осматривать мелкие крупы, а также емкости с зернами. Жучки селятся на дне и там будет основное "гнездо" с личинками.
  3. Вывести жучков на кухне можно путем промывки пораженных зерен. Это делается под струей теплой воды. Также зерна можно залить водой и дождаться пока всплывут личинки и сами насекомые. Их удаляют, а крупу промывают под проточной водой. Мелкие крупы – манку и кус-кус можно просеять через сито, чтобы более крупные личинки и жучки отделились от зерен.
  4. Далее можно приступать к термической обработке. Если крупа промывалась, ей нужно дать время высохнуть. После этого зерна насыпаются на противень тонким слоем и ставятся в духовку на 50 градусов. Такая процедура проводится в течение 30 минут. Также можно аналогичную "прожарку" устроить на сковороде. Далее на 4 суток зерна ставятся в морозилку.
  5. Тщательно перемыть все емкости, где хранилась зараженная крупа. Все пакеты и мешки лучше выбросить. В идеале зерна кладутся в чистую стеклянную посуду с герметичной крышкой.

Как спасти крупу от жучков: народные средства

В качестве профилактики появления насекомых в зернах можно использовать народные средства. Для мытья шкафов понадобится раствор уксуса и воды в пропорции 1-2 столовых ложки на литр воды. Протирать шкафы нужно регулярно, чтобы в углах не скапливалась пыль и остатки продуктов.

Также обезопасить продукты можно с помощью приманки из буры, манки и сахарной пудры (1:1:1), разложить ее на бумаге в квартире на шкафах. После рекомендуется разложить бумагу по шкафам, а на нее положить зубчики чеснока, лаванду или лавровый лист – это нужно, чтобы жучки не завелись снова.

Стоит помнить, что паразиты в рисе, гречке, манке, муке, овсянке и других крупах размножаются очень быстро, поэтому осматривать зерна нужно регулярно. Если жучков уже выводили, то в ближайшее время нужно еще раз проверить крупы. В случае, если паразиты или их личинки остались, крупы следует выбросить.

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