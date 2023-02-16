Как создать уют в доме без денег - будет дешево и сердито

Кому из нас не хочется жить в уютной и теплой атмосфере - такое желание знакомо каждому. Однако не у всех есть возможность и средства для дорогого ремонта. Отчаиваться не стоит, уютная атмосфера под силу каждому. Для того, чтобы в доме было приятно находиться - необходимо знать несколько важных правил интерьера.
Как создать уют в доме без денег - первые правила для приятной атмосферы
Первым шагом к преображению пространства в котором вы живете может стать очищение от хлама. Постарайтесь выбросить из квартиры всё, чем вы не пользуетесь, предметы, которые не функционируют и вещи, которые пылятся.
Следующим шагом важно разделить комнаты по назначению и пространству. Место для отдыха и работы должны быть разные. Одну из самых главных ролей в интерьере играет освещение. Теплый правильный свет дает ощущение уюта в квартире, однако важно, чтобы источников света было много и все они имели свое назначение.
Также легкости и "жизни" атмосфере в доме придают цветы в вазонах и аромат в помещении.
Что купить в квартиру для уюта - если располагает бюджет
Глаз человека радуется, когда видит приятные мелочи. Предметами, которые создают уют и наполняют пространство настроением, могут быть:
- свечи
- текстиль (подушки и пледы)
- рамки с фотографиями на стенах
- коврик у дивана
- красивые вазоны для домашних растений
- удобный и уютный диван
Также мы уже упоминали о важности освещения - красивые светильники и настольные лампы могут добавить интерьеру особенного настроения.
Что удешевляет интерьер - эти вещи испортят любую атмосферу
Придавать устаревший вид вашему дому могут абсолютно разные мелочи, о которых нужно просто помнить и не допускать.
В интерьере, как и во внешнем виде человека, очень важно не использовать копии, особенно - копии картин. Это скажет об отсутствии чувства стиля и вкуса. Помимо этого, важно стараться не использовать текстиль с неактуальными принтами или много текстиля с разными принтами. Большое количество тканей с разными изображениями визуально "загрязняют" пространство и делают его тяжелым.
В цветах интерьера также стоит придерживаться баланса. Не стоит в погоне минимализма полностью избегать ярких цветов, но и забивать пространство всеми цветами радуги также не нужно, это удешевляет.
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