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Как создать настоящее чудо своими руками: 4 бюджетных идеи для домашнего новогоднего декора

19 декабря 2022, 13:31
Атмосферу праздника могут создать вещи, привычные каждому. Стоит лишь рассмотреть в них волшебство приближающихся праздников.
Декор на Новый год 2023
Декор на Новый год 2023 - как создать украшения своими руками / pixabay.com

Новогодние украшения для дома создают в жилище особый дух праздника. Кто-то придерживается мнения, что проще купить необходимое в магазине, а кто-то предпочитает создавать новогоднее настроение своими руками.

Красивый новогодний декор можно сделать из подручных средств и без особых затрат, ведь здесь есть место для настоящего рождественского чуда и бурной фантазии.

Главред расскажет, как привычные предметы превратить в оригинальные новогодние украшения без особых усилий, и сэкономить немного денег.

Гори, гори, моя звезда

Звезда – один из главных символов новогодних праздников. В украшениях она символизирует Вифлеемскую звезду, которая привела волхвов к яслям, в которых Дева Мария произвела на свет Сына Божьего Иисуса Христа. К тому же звезда по форме напоминает снежинку, которых зимой, как правило, в достатке.

Поэтому эти символы можно и нужно использовать, когда вы украшаете свое жилище к праздникам. Новогодний декор своими руками, к примеру, можно сделать из привычных форм для печенья в форме звезд, лун, сердечек и елочек – просто привяжите к ним красивую ленту и подвяжите к люстре или приклейте двухсторонним скотчем к вертикальной поверхности, дверному проему и пр. Если ваши формочки от использования поблекли, их можно обернуть пищевой фольгой для придания им блеска.

Второй бюджетный способ украсить дом к празднику – бумажный декор. Самый простой вариант – вырезание снежинок из бумаги или праздничных салфеток. Россыпью бумажных красавиц разных размеров, как правило, украшают окна и другие стеклянные поверхности, однако из них также можно составить праздничный рисунок на стене, которая выкрашена в более темный цвет.

Также снежинку можно вырезать из картона и обернуть фольгой – такое украшение получится более прочным, к нему можно подвязать ленту и использовать, как елочную игрушку, или, к примеру, из нескольких снежинок составить сверкающую гирлянду.

Декор на Новый год 2023
Декор на Новый год своими руками - бюджетные идеи / pixabay.com

Лампочки сверкают, настроение поднимают

Праздничная гирлянда из разноцветных огоньков – сама по себе украшение самодостаточное. Достаточно просто обмотать ею… да что угодно: хоть бойлер в ванной комнате. Также из них можно сформовать различные рисунки, например – елочку, которую тоже можно украсить игрушками и мишурой.

Кроме того гирлянду можно развесить на стене, а к ней прищепками (или скотчем) между лампочками прикрепить фотографии близких людей и счастливых моментов из жизни, новогодние поздравления и желания, которые должны непременно сбыться в новом году.

Шишки еловые, к радости готовые

Бюджетный новогодний декор, который можно найти в ближайшем парке – шишки. Их можно покрыть искусственным снегом и просто расставить в неожиданных местах – на книжных полках, среди кухонной утвари, на подоконнике, чтобы они имитировали крошечный зимний лес в вашем окне.

Если наклеить шишки на круглую форму и дополнительно декорировать бантами, елочными игрушками и искусственными ягодами, можно соорудить красивый рождественский венок на дверь или окно.

Из шишки можно сделать подсвечник - вынуть сердцевину плоскогубцами, чтобы получилась полая чаша. В центр, также при помощи плоскогубцев, нужно воткнуть цыганскую иглу, и на ней зафиксировать длинную свечу. Важно помнить – такой подсвечник нельзя оставлять без присмотра. Для большей устойчивости шишку можно приклеить к ровной доске или блюдцу.

Декор на Новый год 2023
Как создать новогодние украшения для дома / pixabay.com

Праздничный минимализм

Если вы не поклонник вычурных украшений, но праздничных дух зовет вас к декору на новый год, можете воспользоваться минималистическим решением. Нужно выбрать цветовую гамму, которой будете придерживаться. Праздничными цветами в канун нового года считаются золотой, серебристый, красный, зеленый, синий, но все зависит от вашего вкуса.

Купите атласную, с люрексом или бархатную ленту соответствующей гаммы, и завяжите пышные банты разных размеров. Их можно прикрепить на вертикальные поверхности, на спинки стульев, оконные рамы и дверные проемы двухсторонним скотчем.

Компанию бантам могут составить еловые ветки (натуральные или искусственные). Три веточки, подвязанные праздничным бантом, уже представляют собой самостоятельную новогоднюю декорацию, которую можно разместить на обеденном столе или оконной раме.

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