Как создать идеальную спальню: идеи стильного дизайна

Спальня и тренды 2022 года/Pinterest by Bored Panda

Американский "ветеран" дизайна из Сан-Франциско Эмили Манро рассказала какой должна быть идеальная спальня. По ее словам, самое главное заключается в том, чтобы думать о пространстве как о зоне отдыхе.

"Наша жизнь так распланирована и динамична. Мы всегда на связи — будь то технологии или наша рабочая жизнь", — говорит Манро. "Спальня — это последнее тайное место убежища и мира в доме". Поэтому она наводит в качестве примера несколько приемов, как сделать свою спальню идеальной.

1. План действий

"Всегда начинайте с функциональности, — говорит Манро. В спальнях это означает, что нужно заняться самым большим элементом в комнате: матрасом. При покупке матраса необходимо учитывать множество факторов, от размера до жесткости и его состава, например, пены с эффектом памяти или витков пружин.

Углубитесь в свои предпочтения и сделайте матрас первой покупкой в ​​дизайне комнаты. Высота матраса, с пружинным блоком или без него, сильно различается и влияет на то, какое изголовье можно купить. После того, как матрас выбран, остальная часть выбора комнаты может исходить из него.

Pinterest by Studio McGee

2. Определите настроение и эстетику

"Спальня, как правило, место отдыха и убежища, тихое место в доме", — говорит Манро. "Но то, что означает "тихий", может быть разным для разных людей". Для некоторых убежище может состоять только из мягких нейтральных или темных стен, в то время как другие захотят, чтобы их окружали яркие цвета и узоры.

Возможно, вы не сможете заснуть, если в комнате не будет никаких безделушек, или вы захотите воссоздать вид отеля из любимого места отдыха. Подумайте, какие цвета и окружение помогают вам расслабиться и как это можно воплотить в дизайне интерьера.

3. Создайте баланс

Фокусом комнаты по умолчанию обычно является изголовье кровати, но Манро говорит, что это не всегда так. "Вы можете захотеть иметь невероятно большое изголовье с узором, тогда все остальное в комнате должно быть действительно нейтральным", — говорит она.

Или вы можете выбрать нейтральную текстуру для изголовья, а затем добавить яркое постельное белье. Цель состоит в том, чтобы все предметы в комнате соответствовали балансу между функциональностью, цветом, масштабом, узором и текстурой.

Фото Pinterest by Start at Home Decor

4. Следите за расстоянием

Идеальный зазор вокруг кровати составляет не менее 80 см, чтобы обеспечить хозяевам удобный проход для доступа к обеим сторонам. С этой целью тумбочки шириной 80 см по обе стороны от кровати обеспечивают достаточно места и для прохода, и для хранения вещей.

5. Выберите подходящее освещение

Из-за того, что кровать занимает так много места, светильники в спальне становятся дизайнерской уловкой, позволяющей отвлечь взгляд от горизонтальной плоскости и добавить элемент декора.

"Освещение может быть замечательной функцией, — говорит Манро. Для функциональности Манро предпочитает устанавливать центральную подвесную люстру в каждой спальне, чтобы облегчить освещение пространства при входе.

При выборе прикроватных светильников важным фактором является правильный выбор размера. "Прикроватная лампа должна быть не менее 75 см в высоту, чтобы она располагалась рядом с изголовьем", — говорит Манро.

При подвешивании бра источник света должен находиться примерно в 5-60 см от верхней части тумбочки, предотвращая неловкое движение руки от подушки.

6. Положите коврик под ноги

Ходить босиком в спальне неизбежно, поэтому "коврик в спальне делает ее уютной и теплой". Можно расстелить один ковер, а можно совместить несколько. Многослойсность в этом году - в тренде.