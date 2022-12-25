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Как сохранить зрение во время работы или учебы в темноте: 8 советов врачей

25 декабря 2022, 03:03
Чтобы не испортить зрение в темноте во время отключений света, стоит соблюдать ряд важных правил. Они помогут уменьшить нагрузку на глаза.
Свет, отключения света, ноутбук
Чтобы сохранить зрение во время работы или учебы темноте, нужно придерживаться нескольких основных правил/ pixabay.com УНИАН

Украинцам приходится приспосабливаться к новым реалиям в условиях постоянных отключений света. Много кто вынужден работать или учиться практически в полной темноте, когда единственный источник света – это экран ноутбука или другого гаджета.

Такие условия, мягко говоря, не очень полезны для глаз. Ведь им для нормальной работы недостаточно лишь того, что светится экран ноутбука.

В Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) рассказали, что стоит делать, чтобы не испортить глаза во время работы в темном помещении. Нужно соблюдать ряд правил:

1. Стоит избегать полной темноты во время работы за ноутбуком или компьютером. Глазам недостаточно света лишь от монитора. Лучше позаботиться о том, чтобы рядом с вами был источник альтернативного освещения.

2. Выбирайте лампы и фонари с равномерным белым светом. Такое освещение имитирует дневной свет, и поэтому является наиболее комфортным для глаз. В комнате нужно располагать средства освещения таким образом, чтобы свет не был направлен лишь в одну точку, а распределялся равномерно.

3. Свет не должен сильно "бить" вам в глаза – это вызывает дополнительную нагрузку на них и может вызвать слезотечение.

4. Лучше заменить свечи на фонари или аккумуляторные лампы. Дело в том, что свеча во время горения мерцает, а это негативно сказывается на глазах, вызывает ощущение дискомфорта и усталость глаз, влияет на нервную систему.

5. Избегайте цветного освещения. Разноцветные гирлянды, конечно, красиво смотрятся, однако для освещения комнаты их лучше не использовать. Особенно опасным для зрения является синий свет. Он, как и свет многих других цветов, является неестественным и вредным для глаз.

6. Пользуйтесь увлажняющими каплями, если почувствовали симптомы синдрома сухого глаза. Такие капли можно приобрести в аптеке.

7. Делайте перерыв во время работы или обучения на 5 минут в каждый час. В это время отойдите от гаджетов и дайте вашим глазам отдохнуть. Очень полезно будет сделать "гимнастику" для глаз, а также смотреть в даль. Это поможет глазам расслабиться.

8. Если начались проблемы со зрением, стоит обратиться к семейному врачу. Он оценит ситуацию и, если будет такая необходимость, направит вас к офтальмологу.

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