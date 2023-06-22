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Как сохранить зелень свежей: женщина показала удивительно простой лайфхак

Елизавета Бельмас
22 июня 2023, 17:56 обновлено 22 июня, 18:03
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Лето наступило и сезон салатов тоже, однако мало кто знает, как правильно хранить зелень, чтобы она дольше оставалась свежей.
Как сохранить зелень свежей
Как сохранить зелень свежей / коллаж: Главред, фото: скриншот

Теплое время года ассоциируется с большим количеством свежей зелени, однако не все знают, как дольше сохранить свежую зелень в холодильнике.

Зелень - это еда, которая в одну минуту красивая и хрустящая, а в следующую — увядшая, "грустная" и коричневая, но есть лайфхак для хранения, который расскажет, как сохранить зелень свежей.

Опыт женщины которая публикует видео-лайфхаки на TikTok показал, как лучше хранить свежую зелень и рассказал, что чтобы сохранить зелень свежей, понадобится только контейнер, в котором она продается и бумажное полотенце.

видео дня

Все, что вам нужно сделать, это взять бумажное полотенце, положить его прямо сверху, а затем закрыть контейнер и перевернуть его вверх дном, объясняет блогер.

Она утверждает, что бумажное полотенце заберет на себя лишнюю влагу и зелень в холодильнике простоит дольше.

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