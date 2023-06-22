Как сохранить зелень свежей: женщина показала удивительно простой лайфхак

Теплое время года ассоциируется с большим количеством свежей зелени, однако не все знают, как дольше сохранить свежую зелень в холодильнике.
Зелень - это еда, которая в одну минуту красивая и хрустящая, а в следующую — увядшая, "грустная" и коричневая, но есть лайфхак для хранения, который расскажет, как сохранить зелень свежей.
Опыт женщины которая публикует видео-лайфхаки на TikTok показал, как лучше хранить свежую зелень и рассказал, что чтобы сохранить зелень свежей, понадобится только контейнер, в котором она продается и бумажное полотенце.
Все, что вам нужно сделать, это взять бумажное полотенце, положить его прямо сверху, а затем закрыть контейнер и перевернуть его вверх дном, объясняет блогер.
Она утверждает, что бумажное полотенце заберет на себя лишнюю влагу и зелень в холодильнике простоит дольше.
@simplydellicious#KitchenHack Keep that #lettuce FRESH! All you need is a paper towel! #FoodHack#fyp♬ original sound - Simply Dellicious
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