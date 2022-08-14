Как сохранить свеклу на зиму: ТОП-5 проверенных правил

Как хранить свеклу в домашних условиях: главные правила / Фото pixabay.com

Свекла является одним из самых популярных овощей среди кулинаров и простых домохозяек. Ее можно встретить практически на любой кухне.

Блюда, которые можно приготовить со свеклой – бесчисленное множество: от знаменитого на весь мир борща до любимой закуски украинцев – селедки "под шубой".

Однако не всегда магазины и рынки могут порадовать покупателей свежестью и качеством свеклы круглый год. Как сохранить свеклу на зиму в домашних условиях и как хранить свеклу в погребе.

Как хранить свеклу на зиму в домашних условиях

Помните главное правило: свеклу в домашних условиях можно сохранить, следуя нехитрым советам, проверенным многими поколениями. Позаботьтесь заранее о том, чтобы свекла имела необходимую тару для хранения. Для этого подойдет ящик или коробка. При этом насыпьте внутрь емкости песок или опилки. Опытные домохозяйки также знают хитрость при длительном хранении свеклы в холодильнике – для этого каждый плод необходимо буквально "завернуть в фольгу или пергаментную бумагу.

Где хранить свеклу в квартире

Для этого постарайтесь найти в квартире место вдали от нагревательных приборов и батарей, которые в зимнее время могут стать источником нежелательного тепла для этого овоща. Проверено, что одним из наиболее оптимальных мест хранения свеклы зимой является балкон или утепленная лоджия. Не забывайте, что при соблюдении условий хранения и соответствующих температурах срок хранения свеклы в домашних условиях составляет 8 месяцев. Добавим, что в случае, если на улице ударят сильные морозы контейнеры со свеклой утепляют.

Можно ли замораживать свеклу

Если вы хотите надежно сохранить свеклу, не опасаясь на неприятные сюрпризы при хранении в чулане или на балконе, есть способ круглогодичного хранения овоща. Для этого свеклу следует предварительно проварить и нарезать кубиками, после чего поместить в пластиковый контейнер или в обычный целлофановый кулек и спрятать в морозилку. При этом вы получаете универсальную заготовку, которую можно разморозить за короткое время и использовать для приготовления любимого лакомства. В то же время зимой вы получаете полезный продукт, практически готовый к употреблению и требующий минимальной обработки.

Можно ли замораживать тёртую свеклу

Нередко свекла нужна для приготовления в тертом виде. Ее можно использовать как для приготовления борща, так и для салатов. Для заморозки необходимо будет отварить свеклу до готовности. А затем остудить. После этого натрите свеклу на терке нужного вам размера и количества. Получившуюся заготовку поместите в пластиковый контейнер или пакет (при этом можно разделить весь объем на несколько частей для удобства). Положите расфасованную тертую свеклу на последнюю полку морозилки. Зимой вам обеспечен полезный и уже готовый продукт.

Как сохранить свеклу на зиму в погребе

Главный секрет хранения свеклы в погребе знают многие сельские жители. Важно, чтобы в погребе сохранялась правильная температура воздуха, что позволит хранить овощи долго и в хорошем качестве. Помните, что идеальная температура хранения свеклы в погребе от 0 до +2 градусов. Не следует забывать, что повышение температуры в погребе ведет к быстрой порче продукта. Кроме того, если температура подскочит в погребе на 4-5 градусов, вы быстро столкнетесь с тем, что свекла просто-напросто прорастет. Однако имейте в виду, что овощ также боится промерзания.

Читайте еще: