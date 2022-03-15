Как сохранить мясо без холодильника: 4 способа хранения

Как хранить мясо вне холодильника / соцсети

В условиях отсутствия электричества довольно сложно, но возможно сохранить свежесть мяса.

Как хранить мясо вне холодильника: варим и жарим

Мясо нужно опустить в кипящую воду на несколько минут. В этой воде растворяем поваренную соль – 5 столовых ложек на литр. Потом это мясо кладем в открытую емкость и оставляем в проветриваемом помещении. Срок хранения – 2-3 дня.

Как хранить мясо вне холодильника: используем жир

Кусок мяса намажьте свиным или бараньим жиров, а потом заверните в бумагу или ткань. Хранить такое мясо можно в темном и прохладном месте до 3-4 дней.

Сухая засолка мяса

Смешайте в емкости соль и пряные травы.

Хорошенько натрите нарезанные куски мяса этой смесью.

Поставьте на 48 часов в прохладное место, чтобы соль впитала влагу.

Мокрая засолка мяса

Приготовьте крепкий солевой раствор (10 ст. л. соли на 2 стакана воды).

Опустите продукт в рассол и оставьте минимум на сутки.

Для придания дополнительных вкусовых качеств, можно добавить немного меда или тростникового сахара.

Разложите мясо по банкам.

Соленый продукт хранится до 90 дней.

Читайте также: