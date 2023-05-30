Как сохранить клубнику свежей: будет лежать неделю благодаря одному ингредиенту

Главред расскажет, как дольше сохранить свежую клубнику в холодильнике.

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Как сохранить клубнику свежей / коллаж: Главред, фото: instagram ledidi_iam/nadezhdadulimova

Сезон клубники в Украине уже стартовал и первые застолья с ней в том числе. Однако появилась проблема, клубника - ягода, которая достаточно быстро портится, а хочется наслаждаться дольше. Мы расскажем, как сохранить клубнику свежей с помощью простых действий.

Как сохранить клубнику свежей - контролируем влажность

Многие люди задумываясь о том, что можно сделать с клубникой, чтобы не пропала, забывают о том, что именно повышенная влажность чаще всего приводит к тому, что ягода быстро портится и не хранится долго.

Для того, чтобы хранить клубнику в холодильнике долго, важно мыть только ту часть ягод, которые вы собираетесь употребить. Также стоит хранить клубнику, перекладывая ягоды бумажными полотенцами, они впитают в себя лишнюю влагу.

Как дольше сохранить свежую клубнику в холодильнике - уксус в помощь

При мысли о том, как подольше сохранить клубнику - можно сразу идти за уксусом. Данный продукт может сохранить клубнику на срок больше недели.

Необходимо сделать раствор из уксуса и воды в пропорциях 1 к 3 соответственно. Количество раствора должно быть такое, чтобы в него полностью поместилась вся клубника, которую вы хотите сохранить.

Опускайте ягоды в раствор и ждите около 10 минут. По истечению этого времени нужно просушить клубнику, уложить ее в контейнеры с отверстиями и переложить бумажными полотенцами. Очень важно, чтобы в контейнеры свободно поступал воздух, тогда ягоды смогут храниться долго и не пропадут.

Смотрите видео, которое поможет выбрать вкусную клубнику:

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