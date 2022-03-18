Как сохранить хлеб свежим максимально долго / ua.depositphotos.com

В условиях нехватки хлеба или отсутствия возможного купить его, уже имеющееся хлебобулочные изделиям можно "продлить жизнь".

Чтобы сохранить свежесть хлеба, необходимо правильно его хранить.

Положите хлеб в морозилку

При низкой температуре выпечка не подвержена плесени и долго остается свежей, если соблюдать некоторые правила. В холодильнике хлеб лучше хранить в полиэтиленовом пакете с отверстиями, в тканевом мешке или бумажной упаковке, надежно защищающей продукты от посторонних ароматов и поддерживающей оптимальную влажность.

Размораживать хлеб можно в микроволновке, духовке или можно просто оставлять его на столе на несколько часов.

Бумажный пакет

Если вы знаете, что его успеете съесть за 1-2 дня, то в таком случае хлеб достаточно уложить сначала в бумажный пакет, а потом завернуть в полиэтиленовый пакет или пищевую пленку.

Это позволит хлебу оставаться достаточно хрустящим, так как влага, которая испаряется с мякиша, будет поглощаться бумажным пакетом.

Читайте также: