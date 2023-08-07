Как сохранить чеснок на зиму: удобный и беспроигрышный способ с морозилкой

Главред расскажет, как сохранить чеснок на долгое время и использовать его тогда, когда хочется.

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Как сохранить чеснок на зиму / коллаж: Главред, фото: pexels

Лето - время заготовок на зиму и консервации. Хозяйки консервируют всё - и огурцы, и помидоры, и кабачки, и ягоды. Однако исключением не стал и чеснок, его тоже можно сохранить до весны. Мы расскажем, как сохранить чеснок до вечны в домашних условиях.

Как сохранить чеснок на зиму - привычный способ

Как правило, в погребах на территории частных домов принято хранить овощи, капусту, картофель, морковь и также чеснок. Однако чеснок можно сохранить и в квартире. Для этого необходимо найти темное и сухое прохладное место. Хранение в таком месте поможет сохранить чеснок на подольше.

Как сохранить чеснок на долгое время - сложный способ

Для того, чтобы сохранить чеснок до весны, можно снять с него верхнюю шелуху и окунуть в растопленный парафин. После этого за хвостики чеснок необходимо подвесить в затемненном, сухом месте, которое хорошо проветривается. Также можно сложить этот овощ в капроновый чулок.

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Как хранить чеснок в холодильнике - удобный лайфхак на зиму

Девушка в Тикток показала, как можно сохранить чеснок на зиму с помощью морозильного отдела в холодильнике. Для этого способа нужно очистить зубчики чеснока и измельчить их на блендере, после чего добавить немного оливкового масла, разложить в формочку для льда и заморозить.

Спустя несколько часов кубики чеснока можно переложить в другую емкость и вернуть в морозильную камеру. Такой чеснок удобно использовать в приготовлении различных блюд.

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