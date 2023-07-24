Как сохранить алычу на зиму и что можно приготовить из нее уже сейчас

Мы расскажем, куда деть алычу и как можно сохранить алычу на зиму.

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Что можно сделать из алычи / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Алыча - вкусный и полезный плод, который можно сохранить на зиму, чтобы наслаждаться его вкусом и пользой в холодное время года. Мы расскажем, куда деть алычу, как можно сохранить алычу на зиму и ответим на вопрос, можно ли заморозить алычу.

Как сохранить алычу на зиму?

Заморозка: Алычу можно заморозить для длительного хранения. Перед замораживанием рекомендуется промыть плоды, обсушить и удалить косточки. Затем алычу можно разложить в контейнеры или пакеты и заморозить.

Консервация: Еще один способ сохранить алычу на зиму - это консервация. Вы можете приготовить из алычи джемы, повидло или консервы.

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Что приготовить из алычи желтой?

Из алычи желтой можно приготовить вкусные джемы или повидло. Также из нее можно приготовить ароматный компот или сок.

Что приготовить из алычи красной?

Алыча красная также прекрасно подходит для приготовления джемов и компотов. Вы также можете сделать из нее соус.

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