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Как смягчить жесткую говядину: хитрый секрет – и от тарелки за уши не оттащишь

29 января 2023, 08:30
Как сделать чтобы мясо было мягким и сочным - простой рецепт для приготовления говядины.
говядина
Как сделать говядину мягкой на сковороде / Pixabay/Shutterbug75

Говядина широко используется в кухнях разных народов. Известно, что человечество употребляло говядину еще с доисторических времен.

Давно известно и то, что говядина является источником высококачественного белка и питательных веществ. Однако одним из самых больших особенностей является то, что говядина зачастую бывает достаточно жесткой. Как сделать чтобы мясо было мягким и сочным – этот вопрос зачастую возникает при приготовлении говядины.

Что сделать чтобы говядина не была резиновой

Если вы хотите размягчить жесткое говяжье мясо, можно прибегнуть к проверенному способу – создайте своеобразную водяную баню.

Порядок действий:

  • говяжье мясо выложите на дуршлаг и поместите над кипящей воде в кастрюле;
  • мясо станет мягче и сочнее, ведь оно впитает влагу;
  • время приготовления мяса от 15 до 45 минут (закончите приготовление, попробовав говядину на вкус).

Что делать если говядина твёрдая

Есть сразу несколько проверенных способов размягчения говядины. Попробуйте сделать своеобразный маринад:

  • в куске говядины сделайте небольшие надрезы;
  • поместите мясо в емкость и сбрызните уксусом, а также посыпьте нарезанным луком;
  • оставьте "маринад" в холодильнике на 1-2 часа.

Также может пригодиться еще один простой способ. Пригодится обычная горчица – обмажьте ей кусок мяса со всех сторон. Через некоторое время горчица разрыхлит мясо, правда останется горчичный аромат

Что делать если мясо получилось жесткое

Нередко бывают случаи, когда после приготовления мясо остается твердым. Для его размягчения можно дополнительно его протушить, используя соус (его можно приготовить из красного сухого вина или винного уксуса). Подготовленной смесью залейте мясо и отправьте в духовку для тушения. Кроме размягчения, соус добавит неповторимый тонкий привкус.

Что сделать чтобы говядина была мягкой при варке

Стоит учитывать, что мягкости и сочности мясу придаст несколько простых действий:

  • не спешите сразу солить бульон, в котором готовится говядина;
  • соль рекомендуется добавить в конце приготовления (примерно минут за 10 до готовности);
  • не стоит сразу доставать говядину из бульона (мясо рекомендуется оставить на полчаса в бульоне).

Как сделать говядину мягкой при тушении

Не забудьте, что перед тушением говядину следует порезать на небольшие куски, примерно по 3-4 см. Мясо выложите на разогретую сковороду и обжарьте на быстром огне до минуты до появления характерной корочки на мясе. Затем можно приступать к тушению: для этого мясо выложите в специальное приспособление (казанок или сотейник), затем добавьте горячую воду и тушите до готовности.

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