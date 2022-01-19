Как смириться со смертью мамы: 6 советов психологов, которые помогут пережить потерю

Нужно привыкнуть к мысли, что близкий человек умер, хотя сделать это очень трудно.
Смерть мамы – это большая трагедия для любого человека, независимо от возраста. Потеря родителей шокирует и приносит огромное горе, ведь даже взрослым детям хочется, чтобы их мама и папа оставались с ними чем дольше.
Когда происходит такая трагедия, люди оказываются не готовыми к ней, и поэтому не понимают, как пережить смерть матери и отпустить умершую. Еще труднее пережить потерю, если мама умерла внезапно. Человек в такой ситуации нуждается в утешении, сочувствии и понимании.
1. Позвольте себе грустить и плакать
Не нужно подавлять негативные эмоции в себе. Лучше дать себе время погоревать, чтобы потом было легче отпустить чувство утраты и смириться со смертью матери. Со временем острые эмоции будут притупляться, им на замену придут тоска и ностальгия.
Опасно как надолго отдаваться негативным эмоциям, так и подавлять их в себе – и одно, и другое со временем могут стать причиной депрессии. Поэтому позвольте себе оплакивать потерю, чтобы выпускать эмоции наружу.
Можно устроить себе своеобразную разрядку – поставить стул посреди комнаты, сесть на него и выплакаться столько, сколько будет нужно. В какой-то момент нервная система сама скажет "стоп", и станет легче.
2. Дайте себе время на заживление душевных ран
Не подгоняйте себя. Каждому нужно разное количество времени, чтобы притихло горе в душе после того, как умерла мама. Кому-то будет достаточно двух недель, кому-то понадобятся месяцы, а то и дольше. Не корите себя за то, что долго не можете смириться с потерей близкого человека – этот процесс очень индивидуален.
Главное помните, что со временем любые эмоции притихают и будут причинять уже меньше страданий. Не зря говорят, что время лечит.
Память со временем "выметет" все плохие эмоции, зато вам на память останутся приятные воспоминания о вашей маме.
3. Возвращайтесь к обычной жизни постепенно
Помните о том, что вашей маме больше всего хотелось, чтобы вы были счастливыми. Поэтому со временем старайтесь постепенно возвращаться к обычной жизни. Не нужно чувствовать вину за то, что вам в какой-то момент захочется просто посмотреть фильм, выйти на прогулку или поехать на отдых.
4. Займите себя делами
Чтобы найти в себе силы пережить смерть матери, не затягивайте надолго с выходом на работу после похорон. Даже если работа вам еще трудно будет даваться, это сможет отвлечь вас от тяжелых мыслей и мобилизовать силы.
Выделите также время на ваши увлечения и хобби. Если вам кажется, что это сейчас неуместно – это не так, ведь хобби смогут захватить ваше внимание и не позволят "нырять" лишь в негативные эмоции.
5. Избегайте одиночества
Пережить смерть мамы будет легче, если разделить горе с родными и близкими. Не закрывайтесь в себе и не накапливайте внутри себя эмоции, которые просто будут "застаиваться". Делитесь своими мыслями и переживаниями с родственниками или друзьями – часто они смогут помочь не только словом и поддержкой, но и делом.
6. Не заставляйте себя изменить жизнь
Часто человек не знает, как жить после смерти мамы, и под наплывом эмоций пытается изменить свою жизнь. Кажется, что именно изменения – это "свет в конце тоннеля" и путь к ослаблению горя. Так, может возникать желание уволиться с работы, переехать в другое жилье или город, или же расстаться со своей второй половинкой.
Но стоит помнить, что в этот момент такие желания продиктованы вам ощущением горя и утраты, поэтому не стоит инстинктивно поддаваться таким идеям. Даже если вам действительно не нравится ваша работа или есть проблемы в отношениях с мужем/женой, подобные решения нужно принимать "на трезвую голову", когда волна горя немного уляжется.
Ранее Главред рассказывал, как поддержать близкого человека во время сложного периода в его жизни. Для этого первым делом стоит научиться подбирать правильные слова и формулировать позитивные цели на будущее.
Вас также может заинтересовать:
- Как преодолеть стресс на работе: топ-10 советов психологов
- Как быстро успокоиться в стрессовой ситуации: 10 простых способов
- Как прекратить заедать стресс: достаточно выполнить всего 5 шагов
- Найти полезный сахар и пережить "ломку": как избавиться от зависимости от сладкого