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Как смириться со смертью мамы: 6 советов психологов, которые помогут пережить потерю

19 января 2022, 06:15

Нужно привыкнуть к мысли, что близкий человек умер, хотя сделать это очень трудно.

женщина горе
Психологи рассказали, как смириться со смертью матери / ua.depositphotos.com

Смерть мамы – это большая трагедия для любого человека, независимо от возраста. Потеря родителей шокирует и приносит огромное горе, ведь даже взрослым детям хочется, чтобы их мама и папа оставались с ними чем дольше.

Когда происходит такая трагедия, люди оказываются не готовыми к ней, и поэтому не понимают, как пережить смерть матери и отпустить умершую. Еще труднее пережить потерю, если мама умерла внезапно. Человек в такой ситуации нуждается в утешении, сочувствии и понимании.

1. Позвольте себе грустить и плакать

Не нужно подавлять негативные эмоции в себе. Лучше дать себе время погоревать, чтобы потом было легче отпустить чувство утраты и смириться со смертью матери. Со временем острые эмоции будут притупляться, им на замену придут тоска и ностальгия.

Опасно как надолго отдаваться негативным эмоциям, так и подавлять их в себе – и одно, и другое со временем могут стать причиной депрессии. Поэтому позвольте себе оплакивать потерю, чтобы выпускать эмоции наружу.

Можно устроить себе своеобразную разрядку – поставить стул посреди комнаты, сесть на него и выплакаться столько, сколько будет нужно. В какой-то момент нервная система сама скажет "стоп", и станет легче.

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2. Дайте себе время на заживление душевных ран

Не подгоняйте себя. Каждому нужно разное количество времени, чтобы притихло горе в душе после того, как умерла мама. Кому-то будет достаточно двух недель, кому-то понадобятся месяцы, а то и дольше. Не корите себя за то, что долго не можете смириться с потерей близкого человека – этот процесс очень индивидуален.

Главное помните, что со временем любые эмоции притихают и будут причинять уже меньше страданий. Не зря говорят, что время лечит.

Память со временем "выметет" все плохие эмоции, зато вам на память останутся приятные воспоминания о вашей маме.

3. Возвращайтесь к обычной жизни постепенно

Помните о том, что вашей маме больше всего хотелось, чтобы вы были счастливыми. Поэтому со временем старайтесь постепенно возвращаться к обычной жизни. Не нужно чувствовать вину за то, что вам в какой-то момент захочется просто посмотреть фильм, выйти на прогулку или поехать на отдых.

4. Займите себя делами

Чтобы найти в себе силы пережить смерть матери, не затягивайте надолго с выходом на работу после похорон. Даже если работа вам еще трудно будет даваться, это сможет отвлечь вас от тяжелых мыслей и мобилизовать силы.

Выделите также время на ваши увлечения и хобби. Если вам кажется, что это сейчас неуместно – это не так, ведь хобби смогут захватить ваше внимание и не позволят "нырять" лишь в негативные эмоции.

5. Избегайте одиночества

Пережить смерть мамы будет легче, если разделить горе с родными и близкими. Не закрывайтесь в себе и не накапливайте внутри себя эмоции, которые просто будут "застаиваться". Делитесь своими мыслями и переживаниями с родственниками или друзьями – часто они смогут помочь не только словом и поддержкой, но и делом.

6. Не заставляйте себя изменить жизнь

Часто человек не знает, как жить после смерти мамы, и под наплывом эмоций пытается изменить свою жизнь. Кажется, что именно изменения – это "свет в конце тоннеля" и путь к ослаблению горя. Так, может возникать желание уволиться с работы, переехать в другое жилье или город, или же расстаться со своей второй половинкой.

Но стоит помнить, что в этот момент такие желания продиктованы вам ощущением горя и утраты, поэтому не стоит инстинктивно поддаваться таким идеям. Даже если вам действительно не нравится ваша работа или есть проблемы в отношениях с мужем/женой, подобные решения нужно принимать "на трезвую голову", когда волна горя немного уляжется.

Ранее Главред рассказывал, как поддержать близкого человека во время сложного периода в его жизни. Для этого первым делом стоит научиться подбирать правильные слова и формулировать позитивные цели на будущее.

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