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Как скрыть отросшие корни волос: 5 беспроигрышных лайфхаков для любых цветов

20 ноября 2022, 14:59

Красоту сложно испортить, но тут начинают отрастать корни. Если закрашивать их каждую неделю, то можно остаться без шевелюры. Лучше прибегнуть к маскировке.

Как замаскировать отросшие корни
Как замаскировать отросшие корни / pixabay.com

Когда пытаешься отрастить длинные волосы, кажется, что они растут по 1 миллиметру в год. Но как только выкрасишь волосы, особенно в оттенок, контрастный натуральному, они тут же начинают расти со скоростью сверхзвукового поезда, и отросшие корни видны чуть ли не на следующий день. Почему так происходит?

Скорость роста волос всегда относительно стабильна. Она составляет около 0.05 мм в сутки, то есть на 0.35 мм в неделю и, соответственно, 1-1.5 см в месяц. Рост волос цикличен: активные фазы (2-3 года) сменяются фазами покоя (2-3 недели), а затем – выпадения (3 месяца). Замедление или ускорение этих процессов зависит от общего состояния организма, его насыщенности полезными микроэлементами, качества воды и пищи.

Однако корни почему-то всегда отрастают внезапно: спать вы ложились с идеальным ровным тоном, а проснулись с жуткой, осуждающей полоской у пробора. Как быстро избавиться от отросших корней без дополнительной покраски, расскажет Главред.

1. Правильный выбор цвета

Порой натуральным блондинкам хочется превратиться в жгучих брюнеток, а темноволосым красоткам – примерить белокурые локоны. Выбор оттенка для вашей самореализации – абсолютно индивидуальный, даже интимный процесс. Однако если радикальных перемен в ваших планах нет, чтобы освежить естественный цвет волос, выбирайте оттенок краски на 2-3 тона темнее или светлее вашего натурального. Тогда отросшие корни не будут так кричаще заметны, и вы спокойно сможете дождаться следующего визита в салон.

Как замаскировать отросшие корни
Что делать, если отросли корни волос / pixabay.com

2. Правильный выбор окрашивания

Если вам кажется, что при любом тоне у вас волосы отрастают слишком быстро, колористы советуют отказаться от однотонного окрашивания в пользу более современных и разнообразных техник. Омбре, сомбре, балаяж, эйртач, шатуш, мелирование, колорирование, бэйбилайтс и брондирование – лишь верхушка айсберга мастерства отдельных колористов, которые, как художники, превратят ваши волосы в произведение искусства, и визуально скроют корни, когда те начнут отрастать.

3. Три "нет" ради одного "да"

Большинство людей не замечает ваших отросших 0.35 мм за неделю, но если это сильно беспокоит лично вас, стоит помнить, что более заметными корни делают три фактора – прямой пробор, прямые волосы и немытые волосы. Поэтому, если вы заметили в зеркале ненавистную полоску, пора обратиться к фантазийным проборам, укладкам с кудрями и локонами и всегда заботиться о чистоте кожи головы. К слову, различные косы также способны выполнять маскирующую функцию. И чем затейливей, тем лучше.

Как замаскировать отросшие корни
Чем замаскировать отросшие корни / pixabay.com

4. Узелок на счастье

Платочки, повязки, широкие ободки, заколки и прочие аксессуары для волос – ваши лучшие друзья, когда окрашивание еще не скоро, а корни укоризненно вылезли в самый неподходящий момент. Они дают широкий простор для фантазии, и не выглядят, как отчаянная попытка пустить пыль в глаза.

5. Маленький помощник на дне косметички

До первого мытья головы отросшие (особенно поседевшие) корни можно замаскировать с помощью косметики для глаз. Например, тушью для ресниц: аккуратно подкрасьте корни вдоль линии роста волос. Перед использованием щеточку лучше промокнуть бумажной салфеткой, чтобы на волосах не было комков туши. Второй помощник – тени для век. У них богаче палитра, а значит есть возможность выбрать оттенок, максимально приближенный к вашим волосам, не важно, блонд это, иссиня-черный или экстремальный салатовый.

Как замаскировать отросшие корни
Отросшие корни - как замаскировать / pixabay.com

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