Как сказать на украинском "взгрустнулось": Авраменко назвал благозвучный аналог

Не всегда некоторые русские слова и фразы можно дословно перевести на украинский. Языковед сказал, как не делать ошибок в спорных случаях.

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Как сказать на украинском "взгрустнулось"/ скрин

Часто при переводе определенных слов или выражений с русского языка на украинский мы сталкиваемся с рядом трудностей. Некоторые слова невозможно перевести дословно, а некоторым соответствуют в нашем языке лишь фразеологизмы. Например, "взгустнулось" не получится перевести с русского всего одним словом.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке рассказал, как правильно переводить спорные слова и изречения, чтобы не делать ошибок.

"Сегодня поведем речь о том, какие трудности возникают иногда при переводе с одного языка на другой. Иногда дословно перевести устойчивое соединение слов – бесполезное дело, поскольку во фразеологизмах запечатлена народная ментальность. Например, сравните: русская фраза "Я про сапоги, а он про пироги" имеет украинский аналог "Я йому про діло, а він мені про козу білу". Или русскому "остаться ни с чем" соответствует наше выражение "скуштувати облизня", – рассказал Авраменко.

Языковед отметил, что иногда перевести одно слово можно лишь несколькими. Например, украинскому слову "пильнуй" соответствует российский фразеологизм "держи ухо востро", а слову "вилежуватися" – русское словосочетание "валятся в постели".

"А как по-украински сказать "не сметь!"? А вот как: "зась!". И наоборот – одно русское слово "взгустнулось" можно перевести только двумя украинскими – "огорнув смуток". Как видите, каждый язык имеет свой колорит, поэтому не всегда переводим дословно", – отметил Авраменко.

Смотрите видео с объяснением Авраменко как сказать на украинском "взгрустнулось":

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Авраменко объяснил, почему смородина имеет два названия. "Смородиной" называют лишь черные ягодки. Красные, несмотря на то, что это тоже смородина, называют "порічками".

Также ранее языковед Авраменко объяснил, почему мы неправильно употребляем слово "відтак" и каково его правильное значение. Красивое украинское слово украинцы часто употребляют не в том значении, которое оно имеет на самом деле.

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