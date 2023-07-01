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Как сказать на украинском "солнцепёк": Авраменко назвал благозвучный аналог

Алёна Воронина
1 июля 2023, 19:31 обновлено 1 июля, 19:31
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Часто возникает дилемма, как правильно назвать на украинском освещенное солнцем место. Российскому "солнцепёку" соответствует два мелодичных украинских слова.
Украинский язык, Александр Авраменко
Как сказать на украинском "солнцепёк"/ скрин

Когда мы попадаем на освещенный солнцем участок, который ничем не закрыт от солнечных лучиков, часто трудно вспомнить, как же на украинском назвать это место. Российское слово "солнцепёк", которое часто приходит на ум в таких случаях, можно заменить одним из двух благозвучных украинских слов.

Об этом рассказал известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем новом уроке. Он предложил обогатить свой словарный запас словами, которые касаются лета, солнца и ветра.

"Вот часто спрашивают, какой украинский аналог русского слова "солнцепёк"? Друзья, незатененное освещенное солнцем место называют "осоння" или "пригрів" (с ударением на "и"). Слова "осоння" и "пригрів" – это синонимы", – объяснил Авраменко.

Также он рассказал, как можно называть легкий ветерок. В украинском языке есть очень хорошее благозвучное слово.

"А вот когда попадаем на "осоння", то так хочется легкого приятного ветерка. Украинцы и для него придумали слово. Оно приятное и поэтичное – "легіт", ударение на первом слоге. Цитирую Михаила Коцюбинского: "Сонце грає промінням, весняний легіт жене по небесній блакиті, як пух, легенькі білі хмаринки", – сказал языковед.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как сказать на украинском "солнцепёк":

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле - и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее лингвист Авраменко объяснил, с какого возраста надо обращаться на "вы" к незнакомцам. Также часто украинцы путаются, когда именно стоит писать "вы" с большой буквы. На самом деле есть четкие правила, которым стоит следовать.

Напомним, ранее языковед объяснил, что означает выражение "деньги не пахнут". Украинцы часто применяют такое выражение, однако лишь единицы знают, что оно на самом деле означает и каково его происхождение.

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