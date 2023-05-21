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Как сказать на украинском "по щелчку пальцев": Авраменко назвал аж 5 благозвучных вариантов

Алина Дембицкая
21 мая 2023, 18:05 обновлено 21 мая, 18:08
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Александр Авраменко призвал граждан Украины изучать язык, который передали нам наши предки.
Авраменко
Авраменко рассказал, как сказать на украинском "по щелчку пальцев" / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Выдающийся языковед Александр Авраменко продолжает уделять особое внимание важному вопросу настоящего, а именно – искоренению суржика с украинского языка. Его труд направлен на сохранение и восстановление чистоты украинского языка, что является одной из основных составляющих национальной идентичности.

Так, в эфире "Сніданок з 1+1" Авраменко ответил, как сказать на украинском "по щелчку пальцев".

"Друзья, вы часто спрашиваете, как перевести какое-то слово или фразу с русского. Например,"по щелчку пальцев". Как сказать по-украински об этом мгновенном действии? Вот здесь может быть несколько вариантов, в зависимости от ситуации речи", - отметил языковед.

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Авраменко рассказал, что первый вариант – это "на раз два". Например: "Я не можу це зробити на раз два".

Также можно сказать "раз два і кінець" или "раз два і готово".

Как отметил языковед, если какое-то действие можно не только мгновенно сделать, но еще и легко, то есть такие народные перлы: "раз плюнути" или "як сіркові муху з'їсти".

"Вот и все. В заключение только добавлю, давайте изучать язык, который передали нам наши предки", - сказал Авраменко.

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016).

Является автором и диктором текста "Радиодиктант национального единства" на "UA: Украинское радио" (с 2005), пишет Википедия.

Напомним, недавно Александр Авраменко дал конкретные советы, как искоренить суржик в речи и улучшить свой языковой запас. В новом видеоролике лингвист развенчал распространенные ошибки и предложил пройти тест, выбрав правильный ответ среди вариантов.

Также Александр Авраменко посвятил один из своих уроков украинского языка правописанию слов иноязычного происхождения. Вы знаете, как правильно: "тІрамісу", "тЕрамісу", или "тИрамісу"?

Смотрите видео, в котором языковед Александр Авраменко рассказывает о том, как искоренить из своего языка "языковые сорняки":

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