Как сказать на украинском 'однофамилец': Авраменко дал неожиданный ответ

Выдающийся учитель призвал украинцев уважать себя, заботясь о чистоте своего языка.

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Как сказать на украинском "однофамилец"? / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал о слове "однофамилец".

Как отметил языковед в эфире "Сніданку з 1+1", слово "однофамилец" не суржиковое, его можно найти в украинских словарях. Как и многие другие слова, это слово состоит из двух частей: "одно" и "фимилец". Вторая часть "фамилец" – родом из латыни и означает "семья".

"Также в нашем языке есть прилагательное "фамільний" – то же, что и "родовий". Например: "фамільний альбом", "фамільне срібло". Но не советую увлекаться иноязычными словами, если в языке есть сугубо украинские аналоги. Согласитесь, "родинний альбом" звучит не хуже, чем "фамільний", - подчеркнул Авраменко.

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Как заметил известный учитель Украины, если вам не нравится слово "однофамілець", то можно употребить синоним "тезкО".

"ТезкО" – это человек не только с одинаковым именем, но и с одинаковой фамилией", - пояснил языковед.

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В заключение Авраменко призвал украинцев уважать себя, заботясь о чистоте своего языка.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко рассказал о слове "паляниця", которое российские захватчики не могут произнести. Именно поэтому, во времена войны это слово стало маркером – свой-чужой.

Также Авраменко посвятил один из своих уроков самому резонансному изменению в правописании. Так, языковед предложил пройти небольшой тест. Как бы вы написали отчество от имени "Ігор": "Ігорович", "Ігоревич", "Ігорьович".

Смотрите видеоурок Александра Авраменко:

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