Как сказать на украинском "горящая путеводка": Авраменко научил правильно переводить слова

Выдающийся языковед подчеркнул, что в украинском языке нет слова "горящий", это суржик.

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Авраменко рассказал о распространенной ошибке / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и лязыковед Александр Авраменко посвятил свой экспресс-урок по украинскому языку ошибкам в наружной рекламе.

"В каждом городе Украины можно увидеть вот такую рекламу: "Мережа магазинів горящих путівок". К сожалению, владелец этой сети щедро засевает нашу страну суржиком", - отметил Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

Как пояснил языковед, в украинском языке нет слова "горящий". Так же в нашем языке нет слов "ідучий", "бігучий", "починаючий". Все эти слова являются суржиком.

По словам Авраменко, украинские соответствия к таким словам нужно подбирать несколькими способами.

Первый способ – описательный. Например, "идущий парень" на украинском будет – "хлопець, що йде", "бегущая девушка" – "дівчина, що біжить".

Второй способ – подбираем существительное. Например, "начинающий журналист" можно перевести как "журналіст-початківець".

Третий способ – подбираем прилагательное. Например, "подростающее поколение" – "молоде покоління", "горящая путевка" – "гаряча путівка.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016). Является автором и диктором текста "Радиодиктант национального единства" на "UA: Украинское радио" (с 2005), пишет Википедия.

Напомним, недавно языковед Александр Авраменко ответил, как сказать на украинском "по щелчку пальцев". Известный украинский учитель назвал аж 5 благозвучных вариантов.

Также недавно Александр Авраменко предложил выполнить интересное тестовое задание, которое заставляет многих украинцев почесывать голову. В задании есть три слова: "досвід", "освіта" и "диплом". Лингвист предлагает соединить их со следующими словами: "отримувати", "набувати", "здобувати", "одержувати".

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