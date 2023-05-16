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Как сирень влияет на человека: неожиданные лечебные свойства любимого цветка

Елизавета Бельмас
16 мая 2023, 17:13 обновлено 16 мая, 17:38
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Сирень - многими любимое сезонное растение. Главред расскажет, как действует на организм запах сирени.
Как сирень влияет на человека
Как сирень влияет на человека / коллаж: Главред, фото: pexels

Насыщенный цвет, нежные лепестки и незабываемый аромат, всё это - черты одного всеми любимого растения сирени. Мы расскажем, как действует на организм запах сирени и какими свойствами обладает этот цветок.

Как сирень влияет на человека - неприятные последствия

Сирень обладает насыщенным ароматом, который ни с чем не спутаешь. Этот густой и глубокий запах может вызывать головную боль даже тогда, когда изначально кажется, что он приятен. Помимо прочего, цветы сирени могут подарить комнате духоту и отчасти тропическую удушливую обстановку.

Помимо прочего, некоторые люди на запах сирени реагируют аллергией. Как правило, это случается тогда, когда комната с цветами плохо проветривается.

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Чем полезна сирень для человека - хорошие свойства

Несмотря на то, что аромат сирени для многих неприятен, этот цветок обладает и полезными свойствами, которые часто могут помочь.

Важно знать, что цветы сирени содержат сирингин и фарнезол - компоненты, которые особенно полезны для тех, кто страдает от почечной недостаточности, воспалительных заболеваниях почек, камнях и песке в почечных каналах.

Для чего полезны цветы сирени - что с ними делать

Помимо сирингина и фарнезола в сирени содержатся эфирные масла. Цветы сирени, заваренные в виде чая могут избавить от головной боли, кашле, астме. Эти цветы также могут помогать при лечении сахарного диабета, туберкулезе, гриппе и даже ревматизме. Сирень обладает мощными потогонными и жаропонижающими свойствами, именно поэтому заваренный чай с сиренью можно пить при повышенной температуре.

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