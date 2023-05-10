Как сеют подсолнечник профессионалы: 3 хитрости для суперского урожая

Успешный урожай подсолнечника зависит от правильного выбора места для посева, оптимальных сроков посева, подготовки почвы и выбора подходящего сорта.

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Как, где и когда лучше сеять подсолнухи / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Если вы планируете выращивание подсолнечника, то важно знать, как, где и когда его лучше сеять. Мы расскажем, какие условия должны быть учтены, чтобы получить хороший урожай.

Выбор места

Выбор места для посева подсолнечника является важным этапом в выращивании этой культуры:

Солнечное место: Подсолнечник любит солнечные места и нуждается в многочасовом солнечном свете, поэтому выбирайте участок, который получает максимальное количество солнечного света в течение дня. Если участок затенен или находится в тени деревьев или зданий, то это может негативно сказаться на росте и урожайности подсолнечника.

Подсолнечник любит солнечные места и нуждается в многочасовом солнечном свете, поэтому выбирайте участок, который получает максимальное количество солнечного света в течение дня. Если участок затенен или находится в тени деревьев или зданий, то это может негативно сказаться на росте и урожайности подсолнечника. Хорошая дренажная система: подсолнечник не переносит затопления и избыточной влаги в почве, поэтому участок должен иметь хорошую дренажную систему. Если на участке есть устойчивые водные источники, то лучше выбрать другой участок для посева.

подсолнечник не переносит затопления и избыточной влаги в почве, поэтому участок должен иметь хорошую дренажную систему. Если на участке есть устойчивые водные источники, то лучше выбрать другой участок для посева. Качество почвы: подсолнух предпочитает рыхлую, плодородную почву с нейтральной кислотностью. Если почва на участке слишком кислая или щелочная, то это может негативно сказаться на росте и урожайности подсолнечника. Перед посевом необходимо провести анализ почвы, чтобы узнать ее состав и качество.

подсолнух предпочитает рыхлую, плодородную почву с нейтральной кислотностью. Если почва на участке слишком кислая или щелочная, то это может негативно сказаться на росте и урожайности подсолнечника. Перед посевом необходимо провести анализ почвы, чтобы узнать ее состав и качество. Расстояние от других культур : Если на участке ранее выращивались другие культуры, то необходимо учитывать их влияние на почву и землю. Лучше всего выбрать участок, где ранее не выращивались другие культуры, или сделать перерыв на несколько лет между посевами разных культур.

Когда лучше сеять подсолнечник: оптимальные сроки

Оптимальные сроки для посева подсолнечника зависят от климатических условий региона, в котором будет происходить выращивание. Подсолнух лучше сеять в первой половине мая. В южных регионах страны посев можно начинать в конце апреля. Если сеять позднее, то урожайность может значительно снизиться.

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Как подготовить почву для сева подсолнечника

Подготовка почвы для посева подсолнечника должна проводиться заблаговременно. Важно сделать обработку почвы, используя глубокое пахание, чтобы устранить сорняки и подготовить почву к посеву. Также следует учитывать необходимость внесения минеральных удобрений и органических удобрений для улучшения качества почвы.

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