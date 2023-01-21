Как сэкономить на стиральном порошке: на это самодельное средство вы потратите лишь копейки

Чтобы одежда пахла свежестью, а все пятна сходили с вещей, как по волшебству, не обязательно бежать в магазин и покупать дорогостоящие средства. Конечно, можно приобрести и недорогие товары, однако никто не даст гарантию, что они будут действовать эффективно.
Но для достижения идеальной чистоты вещей и избежания больших затрат можно применить простую хитрость, которой пользуются многие хозяйки – приготовить самодельное моющее средство для стирки, который не будет уступать по эффективности всем остальным.
Для его приготовления нужно взять кусок 72-процентного хозяйственного мыла и столовую ложку пищевой соды.
Брусок мыла натереть на терке. Лучше использовать для этого мелкие зубцы, тогда мыло быстрее растворится в воде. Стружку положить в большую емкость и добавить туда литр кипятка.
Затем взболтайте смесь до такого состояния, чтобы образовалась пена. Добавьте столовую ложку соды и хорошо перемешайте.
Далее нужно добавить 5 литров воды такой температуры, чтобы образованная смесь была теплой, и оставить охладевать.
Образующийся желеобразный раствор можно ращлить в удобные для вас емкости и далее использовать во время стирки вместо других моющих средств.
Перед применением емкость с собственноручно сделанным гелем нужно потрусить, чтобы он лучше размешался. Добавляем его в лоток для моющих средств в расчете примерно 100-150 г на одну стирку.
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