Как сэкономить на коммуналке: 5 хитростей, которые помогут платить за воду меньше

В среднем один человек каждый месяц тратит примерно 2000 литров проточной воды.
В это непростое время многим украинцам приходится экономить практически на всем, но несколько несложных правил помогут вам меньше платить за воду.
В среднем один человек каждый месяц тратит примерно 2000 литров проточной воды. Это стирка одежды, мытье посуды, ванные процедуры, туалет, уход за животными, приготовление пищи и тд, пишет "Апостроф".
Есть несколько несложных правил, которые помогут сделать эту цифру гораздо скромнее.
Сантехника должна быть исправной
Протекающий унитаз — это почти 72 000 литров напрасно потраченной воды каждый год, а плохой кран украдет до 200 литров каждые сутки.
Закрывайте кран
Из капающего крана убежит до 24 литров воды каждые сутки.
Чаще принимайте именно душ, а не ванну
При этом нужно использовать экономные насадки — распылители для душа. Кроме того, не нужно мечтать о прекрасном под теплыми струями воды. Пяти минут будет вполне достаточно для хорошего и экономного принятия душа. Если сократить каждый процесс примерно на 1-2 минуту, можно за месяц сэкономить примерно 500 литров воды.
Не забывайте выключать кран
Во время мытья посуды вручную, нужно выключать кран, а воду включат только после намыливания всей посуды. Также можно мыть посуду с небольшим напором воды.
Мойте продукты в миске, а не в раковине
Для того чтобы помыть овощи и фрукты, используйте миску. Такой метод позволяет эффективно очищать еду от песка и грязи и, к тому же, - неплохо экономить "золотую" воду.
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