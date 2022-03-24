Как сэкономить на коммуналке: 5 хитростей, которые помогут платить за воду меньше

Как сэкономить на коммуналке / УНИАН

В это непростое время многим украинцам приходится экономить практически на всем, но несколько несложных правил помогут вам меньше платить за воду.

В среднем один человек каждый месяц тратит примерно 2000 литров проточной воды. Это стирка одежды, мытье посуды, ванные процедуры, туалет, уход за животными, приготовление пищи и тд, пишет "Апостроф".

Есть несколько несложных правил, которые помогут сделать эту цифру гораздо скромнее.

Сантехника должна быть исправной

Протекающий унитаз — это почти 72 000 литров напрасно потраченной воды каждый год, а плохой кран украдет до 200 литров каждые сутки.

Закрывайте кран

Из капающего крана убежит до 24 литров воды каждые сутки.

Чаще принимайте именно душ, а не ванну

При этом нужно использовать экономные насадки — распылители для душа. Кроме того, не нужно мечтать о прекрасном под теплыми струями воды. Пяти минут будет вполне достаточно для хорошего и экономного принятия душа. Если сократить каждый процесс примерно на 1-2 минуту, можно за месяц сэкономить примерно 500 литров воды.

Не забывайте выключать кран

Во время мытья посуды вручную, нужно выключать кран, а воду включат только после намыливания всей посуды. Также можно мыть посуду с небольшим напором воды.

Мойте продукты в миске, а не в раковине

Для того чтобы помыть овощи и фрукты, используйте миску. Такой метод позволяет эффективно очищать еду от песка и грязи и, к тому же, - неплохо экономить "золотую" воду.

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