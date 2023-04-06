Как сделать вкуснейший твердый сыр за 15 минут: простой фокус с двумя ингредиентами

Приготовить твердый сыр можно и на собственной кухне, использовав для этого лишь два базовых ингредиента – кисломолочный сыр и молоко.

Как приготовить твердый сыр? / Instagram avtoport_ternopil, matiko_offc

Твердый сыр является незаменимым продуктом при приготовлении разнообразных бутербродов и канапе. Однако за вкусный и качественный твердый сыр часто приходится выложить кругленькую сумму. Оказывается, что приготовить твердый сыр можно и на собственной кухне, использовав для этого лишь два базовых ингредиента – кисломолочный сыр и молоко. Главред рассказывает, как сделать настоящий твердый сыр в домашних условиях.

Чтобы приготовить 700 граммов твердого сыра, понадобится 1 килограмм кисломолочного сыра и 1 литр молока. Заметьте, что твердый сыр нужно готовить из домашних ингредиентов, ведь у них большая жирность. Также в твердый сыр входят дополнительные ингредиенты, которые найдутся на каждой кухне: сливочное масло, яйцо, соль и сода.

Как приготовить твердый сыр: пошаговая инструкция

Берем большую кастрюлю и вкладываем в нее 1 кг кисломолочного сыра. Также к творогу добавляем 1 л молока. Желательно, чтобы и творог, и молоко были комнатной температуры.

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После этого нужно поставить массу на средний огонь и постоянно помешивать ее, доведя до кипения. Заметьте, что кипятить творог с молоком не нужно. Перемешивайте сыр, пока он не начнет таять и собираться в кучу.

Далее нужно процедить творог, высыпав его на дуршлаг. Когда сыворотка стекла, пересыпьте сыр снова в кастрюлю. Теперь начинайте быстренько вымешивать сыр, только уже на умеренном огне. Добавьте к творогу 1,5 ч. л. соли и одно яйцо. Теперь нужно все тщательно вымешать. Через несколько минут вымешивания вы заметите, как сыр начинает собираться в кучу и становиться сплошной массой.

Теперь к творогу нужно добавить сливочное масло (100 граммов). Теперь начинайте снова вымешивать сыр. Затем добавьте соду (1ч. л.) и снова тщательно вымешайте сыр до однородности. Во время вымешивания вы заметите, как сыр увеличился в массе.

Теперь выкладываем наш сыр в формочку, в которой он будет застывать. Не забудьте смазать форму сливочным маслом. Или можно положить сыр на пищевую пленку и сформировать из него колбаску.

Теперь сыр нужно оставить в темном месте при комнатной температуре. После остывания он застынет и его можно будет пробовать, наслаждаясь невероятным вкусом.

Как сделать твердый сыр с дырочками: простой секрет

Сделать твердый сыр с дырочками очень просто. Для этого не нужно выполнять какие-то сложные махинации. Секрет кроется в выборе кисломолочного сыра для нашего будущего твердого сыра.

Если вы хотите получить сыр без дырочек, то нужно готовить твердый сыр из молодого и сладкого сыра. Если хотите, чтобы было очень много дырочек – берите более кислый сыр. Чем кислее будет сыр, тем крупнее будут дырочки. Все дело в том, что кислый сыр вступает в реакцию с содой и за счет этого образуются дырочки.

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