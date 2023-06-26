Как сделать вкуснейшие рыбные котлеты: трюки, которые приведут в неописуемый восторг

Главред рассказывает о тонкостях приготовления рыбных котлет, чтобы все были в восторге от этого блюда.

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Что добавить в рыбные котлеты, чтобы они не горчили? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Пожалуй, большинство украинцев любят полакомиться вкусными и сытными рыбными котлетами, ведь их нежный вкус и хрустящая корочка просто завораживают. Кроме того, рыбные котлеты еще и славятся своей пользой для организма, ведь рыба является важным источником белка и ненасыщенных жирных кислот. Сегодня Главред расскажет о тонкостях приготовления рыбных котлет, чтобы все были в восторге от этого блюда.

Какая рыба лучше подходит для рыбных котлет

Для приготовления рыбных котлет подходит как речная, так и морская рыба. Поэтому можете смело выбирать ту, которая вам больше всего нравится. Это может быть и щука, и сом, и хек, и скумбрия, а также форель, семга, треска, палтус и тому подобное. Однако помните, что рыба обязательно должна быть свежей. Поэтому при покупке обращайте на это особое внимание.

Как приготовить фарш для рыбных котлет

После того, как любимую рыбу купили, наступает самый ответственный момент – приготовление фарша для котлет. Особое внимание здесь следует обратить на косточки в рыбе. Их обязательно нужно все убрать. Далее перекручиваем рыбу на мясорубке или в блендере. После этого добавляем в котлеты вымоченный в молоке белый хлеб и слегка обжаренный лук. Солим и перчим массу по вкусу. Для большего аромата некоторые хозяйки также добавляют в фарш сливки или сливочное масло. После приготовления желательно, чтобы фарш постоял в холодильнике примерно один час.

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Хозяйки часто спрашивают, нужно ли добавлять в рыбные котлеты яйцо. Добавление яйца в рыбные котлеты – довольно распространенная практика, поскольку оно помогает связать ингредиенты и придает котлетам более однородную консистенцию. Яйцо выступает в качестве связующего компонента, который помогает сделать котлеты более плотными и предупреждает распадение во время приготовления.

Что добавить в рыбный фарш, чтобы он не разваливался

Если фарш разваливается во время жарки, то, кроме яйца, можно добавить некоторые другие ингредиенты. Опытные повара советуют добавить в фарш ложку майонеза или немного натертого твердого сыра. Также прекрасно скрепляет ингредиенты картофельный или кукурузный крахмал. Обычно добавляют 1-2 столовые ложки на каждую порцию фарша. Перед обжариванием можете также обвалять котлеты в панировочных сухарях. Они впитывают избыточную влагу и уберегают фарш от распадения.

Что добавить в рыбные котлеты, чтобы они не горчили

Иногда рыбные котлеты могут иметь горьковатый привкус. Это может случиться из-за того, что в фарш попали внутренности рыбы или сама рыба оказалась неудовлетворительного качества. Вот несколько советов, как избежать горечи в рыбном фарше.

Добавьте свежие травы и специи. Использование свежих трав и специй может помочь уменьшить горечь и придать более приятный вкус. Добавьте небольшое количество свежей петрушки, укропа, базилика или других любимых трав в фарш, чтобы усилить его вкус и аромат.

Замаринуйте рыбу. Если вы заметили, что рыба имеет выраженный горький привкус, вы можете попробовать замариновать ее перед приготовлением. Маринады на основе лимонного сока, оливкового масла и специй могут помочь уменьшить горечь и улучшить вкус рыбы.

Также запомните, что рыбные котлеты нужно готовить на умеренном огне, чтобы обеспечить равномерное и тщательное прожаривание с обеих сторон. Использование слишком высокой температуры может привести к пережариванию, что приведет к горечи.

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