Как сделать вкуснейшее сгущенное молоко за 15 минут: поразительный секрет от умелых хозяюшек

Сгущенное молоко можно сделать собственноручно. Если вы считаете, что это очень сложно, то спешим вас заверить, что с его приготовлением справится каждый.

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Как быстро приготовить сгущенное молоко? / Скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Блины, оладьи или бисквит со сгущенкой – невероятная вкуснятина, от которой никто не сможет отказаться. Кроме того, многие гурманы добавляют сгущенное молоко в кофе или чай. Пожалуй, лучшего лакомства и не найти! Оказывается, что этот универсальный продукт можно приготовить самостоятельно. Если вы считаете, что это очень сложно, то спешим вас заверить, что с его приготовлением справится каждый. К тому же, времени на приготовление вы затратите очень мало – всего 15 минут! Главред рассказывает, как быстро приготовить сгущенку.

Какие ингредиенты нужны для приготовления сгущенного молока

Для начала нужно разобраться, какие ингредиенты нужно иметь для приготовления сгущенки. Все очень просто, ведь эти ингредиенты точно найдутся на вашей кухне! Итак, вам понадобится: 300 мл молока, 300 граммов сахарной пудры и 30 граммов сливочного масла. Вот и все, что вам нужно для вкуснейшей сгущенки.

Сгущенное молоко в домашних условиях за 15 минут: простая инструкция

Для начала нужно найти небольшую кастрюлю, в которой мы будем готовить нашу вкуснятину. После этого в кастрюлю нужно насыпать сахарную пудру, а затем вылить молоко. Затем тщательно все перемешиваем с помощью деревянной лопатки.

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Ставим смесь на маленький огонь и добавляем сливочное масло. Смесь постоянно помешиваем.

Когда молоко начнет закипать, нужно немного увеличить огонь и варить смесь в течение 10-ти минут. Не забывайте постоянно помешивать смесь.

Может случиться так, что смесь будет очень сильно пениться. В таком случае огонь нужно немного уменьшить.

Через 10 минут убираем кастрюлю с огня и помещаем ее в ледяную воду на несколько минут. Таким образом сгущенное молоко намного быстрее остынет и загустеет.

Как только смесь станет густой, перелейте ее в баночку и закройте крышкой. Хранить сгущенку нужно в холодильнике.

"Рецепт настолько прост, что вы больше не будете покупать сгущенное молоко в магазине. Вы только взгляните на этот цвет и консистенцию! Невероятный вкус сгущенки никогда не сравнится ни с одним покупным продуктом", - делится опытом кулинарный блогер Юлия Шевчук.

Кулинарный блогер показала, какая сгущенка у нее получилась / скриншот YouTube

Смотрите видео ТСН - история создания сгущенки и интересные факты о любимом десерте:

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