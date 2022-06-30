Как сделать унитаз снова белым: убираем застарелый налет и желтизну

В этом вам помогут народные средства, которые стоят копейки.
Даже после самого идеального ухода на унитазе образуется желтый налет, от которого довольно сложно избавиться.
К неприятной глазу желтизне и известковому налету приводят неудовлетворительное состояние инженерных коммуникаций и наличие в составе воды большого количества минералов и соединений.
Как очистить унитаз от известкового налета
Без вреда для поверхности справиться с налетом помогут составы на основе щелочи, но вы можете воспользоваться и народным средством.
Для этого приготовьте кашицу из пищевой соды.
- Нанесите на поверхность и оставьте на час.
- На застаревшие отложения положите смоченную в уксусе салфетку (содовую кашицу не убирайте). Через 25 минут смойте остатки водой.
Нашатырь убирает известь и отбеливает пожелтевшую сантехнику. Смешайте его с перекисью водорода в соотношении 1:2. Нанесите раствор с помощью губки и смойте через 20 минут. При использовании соблюдайте меры предосторожности и обязательно проветрите помещение после обработки (чтобы в воздухе не витали испарения нашатырного спирта).
Как очистить унитаз от желтого налета
Белизна хорошо удаляет жёлтый налёт и отбеливает поверхность чаши. Для обработки нужно залить на ночь бутылку белизны в унитаз, предварительно убрав оттуда воду с помощью вантуза или других подручных средств.
Читайте такжеУбирает налет, ржавчину и желтизну: как очистить ванну в домашних условияхУтром поверхность промывают водой несколько раз. Минус белизны в том, что средство выделяет хлор, который неблагоприятно воздействует на организм, а также на резиновые уплотнители, которые после процедур теряют свою эластичность и начинают пропускать воду.
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