Как сделать так, чтобы ванная выглядела дорого: простые лайфхаки

Ванная может выглядеть дорого/ The_Kitchenworks

Эксперты-дизайнеры из США назвали свои любимые идеи декора ванной комнаты и поделились советами о том, как сделать ванную комнату роскошной за меньшие деньги.

Освещение

Дизайнер Кэролин Ребуффел назвала один из своих любимых приемов: использование крупногабаритных светильников, особенно люстр скрытого монтажа.

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"Они могут оказать большое влияние на потолок, но не займут физического пространства комнаты", — говорит она. "Помните, пространство — ваша самая большая роскошь".

Используйте растения

Свежие растения в оцинкованных кашпо, помогают привлечь внимание, заставляя небольшое пространство казаться больше, говорит дизайнер интерьеров Кристина Хармон.

Цветы в ванной. Pinterest/The Bored Panda

Мы знаем, о чем вы думаете: ванная комната может показаться последним местом, где вы хотели бы разместить живые цветы. Но некоторые растения действительно отлично растут в ванной комнате. Попробуйте алоэ вера, бостонские папоротники и даже орхидеи.

Побалуйте себя стильными контейнерами

Речь идет не о покупке одного из тех наборов аксессуаров для ванной комнаты с подходящим дозатором для мыла и держателем для зубных щеток (хотя вы тоже должны это сделать). Речь идет о всех ваших туалетных принадлежностях ванной комнаты: красивые стеклянные бутылки или диспенсеры вашего шампуня, геля для душа и лосьона.

"Это сделает ваше пространство роскошным, особенным и продуманным", — говорит Хармон, которая любит контейнеры из янтарного стекла.

Фото Pinterest/The Coastal Oak

Освежите свои полотенца

Ищите полотенца с богатыми деталями, такими как вышитые края, отделка лентой и монограмма. Хармон также любит турецкие полотенца, которые легко сохнут и кажутся роскошными и легкими.

Фото Pinterest/holmeslyall

Используйте необычные зеркала

Чтобы действительно улучшить внешний вид вашей ванной комнаты, выберите (желательно большое) зеркало интересной или уникальной формы или с отделкой, такой как золото, марокканское или черепаховое.

"Масштаб можно использовать, чтобы подчеркнуть стиль, поэтому добавление большого зеркала, особенно до потолка, добавит визуального пространства и драматизма", — говорит дизайнер Сэм Джерниган из Renaissance Design Consultations.

Фото Alex Amend Photography

Применяя такие простые идеи, ваша ванная заиграет новыми красками и стилем.