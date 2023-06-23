Как сделать так, чтобы он думал обо мне: 7 психологических трюков

Можно достаточно легко заставить мужчину думать о вас каждый день. Есть лайфхаки.

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Главное задание - быть чуточку хитрее мужчины / УНИАН

Если вам кто-то нравится и вы хотите, чтобы он ответил вам взаимностью, попробуйте эти 7 психологических приемов, которые заставят его думать о вас и даже полюбить вас, если вы все сделаете правильно.

Они тонкие, легкие и стильные!

Время писать

Вы удивитесь, насколько это правда! Что можно спросить у парня, чтобы он думал о тебе? Что угодно. Главное, делать это регулярно. Напишите интересующему вас мужчине два раза подряд и увидите внимание. Так что, если вы напишете ему сегодня в 19:00, напишите ему и завтра в 19:00. Это заставит его мозг думать о вас, и он сам напишет вам на третий день.

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Дайте ему говорить о себе

Какие слова нужно говорить мужчине, чтобы он влюбился? Никакие. Дайте поговорить ему. Большинство мужчин любят говорить о себе, и лучший способ справиться с ними — позволить им делать это! Дайте ему произнести свой мини-монолог и поощряйте его говорить, так как это многое расскажет о нем.

Смейтесь

Какими бы плохими ни были его шутки, смейтесь над ними! Мужчины очень трепетно относятся к тому, что им не удается рассмешить интересующую их женщину. Похихикайте в следующий раз, когда он расскажет шутку.

Трогайте

Как сделать, чтобы мужчину тянуло к тебе? Трогайте его. Во время разговора с ним слегка коснитесь его руки или плеча, но ненадолго. От этого вы больше нравитесь мужчинам. Звучит странно, но человеческое прикосновение может изменить игру.

Покажите, что вам не все равно

Все парни хотят быть с девушкой, с которой он чувствует себя особенным и желанным. Всякий раз, когда он делает что-то хорошее для вас, дайте ему знать, что вы благодарны. Скажите это здесь и сейчас, вместо того, чтобы ждать, пока момент закончится.

Взгляд

Мужчины любят глаза, и мягкий взгляд, встреча взглядом, удерживание взгляда имеют большое значение. Если вы можете долго удерживать его взгляд, это показывает силу характера другого человека. Это показывает мужчине, что вы уверенная в себе женщина, и мужчинам это нравится.

Язык тела

Как заставить мужчину, сходить по тебе с ума? Если вы хотите, чтобы ваш мужчина ответил взаимностью на ваши чувства, подражайте его языку тела. Если он прислонится к стене, сделайте то же самое, но очень тонко. Людей в основном привлекают люди, которые соответствуют их манерам и выражениям. Итак, принимайте физические сигналы.

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